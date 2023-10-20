Оккупанты пытаются сделать из Авдеевки второй Бахмут: эксперт объяснил тактику врага

Оккупанты будут наступать под Авдеевкой любой ценой. Они пытаются сделать из Авдеевки второй Бахмут. Для них это такая фетиш-цель – окружение и захват Авдеевки.

Об этом в эксклюзивном интервью ТСН.ua рассказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

"Когда происходило первое наступление 10 октября на Авдеевку, они использовали достаточно мощный ресурс. Это были не только подразделения 1-го армейского корпуса из состава так называемой "ДНР", которые обычно использовались у Авдеевки в атакующих наступательных операциях, а присутствовали также 20-я и 155-я МСД (мотострелковая дивизия – ред.) из состава 8-й общевойсковой армии, то есть было подкреплено это наступление регулярными войсками, и потенциал наступления был очень велик. не откажутся от своей цели, они уже передислоцировали в район Авдеевки 21-ю ОМСБР (отдельную мотострелковую бригаду – ред.) из состава 2-й общевойсковой армии, которая находилась в Луганской области, и эта бригада – она самая боеспособная не только из состава й общевойсковой армии, а из состава вообще группы войск "Центр", которая находилась именно в Луганской области и должна действовать сейчас по Лимано-Купянской оси также в наступлении", — рассказал эксперт.

Итак, как отмечает Коваленко, группу войск оставляют без наиболее боеспособной бригады, передислоцируя ее под Авдеевку. О чем это свидетельствует? Это свидетельствует о том, что вражеские войска будут продолжать наступать и давить.

"И так же, как под Бахмутом, они будут пытаться это делать по флангам, особенно с севера. Потому что с севера им очень важно — это перерезать железку, это выйти на Степовое, захватить Степовое, а потом уже двигаться в направлении 0542, основной логистической артерии, обеспечивающей Авдеевку всеми потребностями", — объяснил эксперт.

О тактике окупантов

Александр Коваленко рассказал о тактике окупантов в Донецкой области.

"Скорее здесь больше Бахмута, чем Угледара. Так, они также выстроились колоннами и пошли по основным дорогам в наступление, и для них это все закончилось так, как и должно было закончиться — на минных полях, а также под нашим артиллерийским огнем и огнем наших противотанковых ракетных комплексов. Это скорее тактика именно Бахмута: это работа по флангам, это попытка окружить и так далее", — пояснил Коваленко.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео "Залужный в Авдеевке. Тактика оккупантов. Уничтожение авиации РФ. Ракеты ATACMS | КОВАЛЕНКО".

Напомним, российская оккупационная армия устроила самое масштабное наступление на Авдеевку Донецкой области, которого не было с 2014-го.

Оккупанты возобновили попытки окружить Авдеевку. Там увеличилось количество обстрелов громады со стороны военных РФ – бьют по школам и позициям украинских военных.

Читайте также: