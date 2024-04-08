Оккупанты расстреляли украинских пленных: что об этом известно и почему МККК снова игнорирует военные преступления РФ

Солдаты оккупационной армии РФ расстреляли троих безоружных украинских военнопленных возле села Крынки в Херсонской области. При процессуальном руководстве областной прокуратуры начато досудебное расследование.

ТСН.ua собрал все, что известно об очередном военном преступлении оккупантов.

Россияне убили безоружных пленных

В одном из Telegram-каналов 7 апреля 2024 года было опубликовано видео, на котором российские военные расстреливают троих пленных военнослужащих Вооруженных сил Украины. По факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины), начато досудебное расследование.

На видео трое безоружных украинских воинов лежат в канаве, а российские оккупанты умышленно их расстреливают.

"На видео представитель ВС РФ производит в безоружных неподвижных военных несколько выстрелов, вероятно из автомата. В описании под записью указано, что событие произошло вблизи Крынок Олешковской громады Херсонской области", — рассказали в Офисе Генпрокурора.

Там также подчеркнули, что в армии РФ в очередной раз показательно игнорируют положения Женевской конвенции по обращению с военнопленными, что свидетельствует о поддержке таких действий высшим командованием Вооруженных сил России.

Украина устанавливает имена и подразделения убитых военных ВСУ

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец рассказал, что официальных данных о точном месте, где было совершено преступление оккупантами, а также времени, когда именно его совершили, пока нет. По предварительной информации, произошло это возле села Крынки Херсонской области.

Он подчеркнул, что убийство военнопленных является дерзким нарушением Женевской конвенции, а мировое сообщество должно дать России четкий сигнал – следы военных преступлений не удастся скрыть.

Лубинец отметил, что сейчас идет процедура поиска дополнительной информации, а именно – из какого военного подразделения были убитые военные ВСУ и их данные.

"Вчера я срочно направил письма Организации объединенных наций, а также Международному комитету Красного Креста, чтобы они, во-первых, юридически зафиксировали очередное нарушение Российской Федерацией Женевской конвенции. Также, на мой взгляд, это дополнительное доказательство совершения военных преступлений российскими военными", — отметил омбудсмен.

Украина требует срочной публичной реакции

Дмитрий Лубинец отметил, что вопрос очередного военного преступления российских солдат должен быть озвучен на площадке ООН, а также чтобы Международный комитет Красного Креста со своей стороны срочно проявил свою публичную позицию.

"Возможно, вызвали представителей РФ в штаб-квартиру, возможно, отправили дополнительную миссию на территорию России", — добавил Лубинец.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека подчеркнул, что из-за беззубой позиции международных организаций Россия вообще не обращает никакого внимания на эти случаи и продолжает убивать украинских военнопленных.

Враг убивает, потому что не имеет успехов на Херсонщине – Гуменюк

Руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк заявила, что устанавливаются детали расстрела украинских военнопленных.

Она отметила, что по видео, опубликованному в Сети, сложно идентифицировать убитых военных.

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Гуменюк подчеркнула, что случаи, когда оккупанты расстреливают безоружных украинских военнопленных, происходили неоднократно на разных участках фронта.

"Враг сделал эту ситуацию публичной, ведь не имеет успехов на этом направлении. Оккупанты там продолжают штурмы, но они безрезультатны", — резюмировала она.

Напомним, на ЗАЭС 7 апреля произошел взрыв после удара дронами – какие повреждения и есть ли опасность радиации.

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