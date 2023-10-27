Оккупанты сбрасывают КАБы на позиции ВСУ: военные рассказали о ситуации на Запорожском направлении

Российские окккупанты продолжают сбрасывать авиабомбы и беспощадно обстреливать из артиллерии позиции воинов ВСУ на Запорожском направлении. От обстрелов также постоянно страдает город Орехов Запорожской области.

Об этом говорится в сюжете корреспондента ТСН Александра Моторного.

Ситуация в Орехове

Россияне ежесуточно беспощадно обстреливают Орехов Запорожской области. Люди говорят, что они уже не припомнят ни одного дня, когда бы не было обстрелов.

Местный житель Александр рассказывает ТСН, что с начала войны ни на день не покинул город. Мужчина отмечает, что после начала продвижения украинской армии в сторону юга динамика вражеских обстрелов изменилась.

"Стало немного меньше, но крупнее", - отмечает мужчина.

Орехов

Начальник отдела полиции г. Орехов Василий Заярский говорит, что россияне в основном обстреливают город из артиллерии, РСЗО.

Российские реактивные ракеты с зажигательной смесью прилетели и разорвались в Орехове прямо посреди остатков частной жилой застройки. Но еще страшнее, чем зажигательные ракеты, - КАБы.

Оккупанты сбрасывают на воинов ВСУ КАБы

"Прилетает, все, что у них есть. "Грады", "Ураганы", 152-ка. КАБы по 3-4 раза в день", - говорит военнослужащий 65-й ОМБр Иван, который воюет на Токмакском направлении.

Раньше авиабомбы оккупанты сбрасывали по городу и близлежащим селам, сейчас - по полям, где есть позиции ВСУ.

"Вот такие ямы, а бывает еще и больше, оставляют после себя управляемые авиационные бомбы. Ребята говорят: здесь взорвалась, по меньшей мере, полтонная. Но главная особенность - если раньше оккупанты били такими боеприпасами по городской застройке, где-то по скоплению военнослужащих или техники, сейчас стреляют просто по позициям украинских бойцов на Токмакском направлении", - говорит Александр Моторный.

Воронка после обстрела КАБом

Военный Иван рассказывает, что его автомобиль уничтожил вражеский дрон. Он отмечает, что здесь такое часто случается.

"От скорости передвижения, откровенно признаются военные, здесь теперь очень часто зависит и жизнь, и выполнение боевой задачи", – отмечает Александр Моторный.

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Напомним, ВСУ уничтожили российский танк Т-90М вблизи Роботино на Запорожье.

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