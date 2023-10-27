Оккупанты сбрасывают КАБы на позиции ВСУ: военные рассказали о ситуации на Запорожском направлении

Оккупанты постоянно обстреливают Запорожскую область.
Российские окккупанты продолжают сбрасывать авиабомбы и беспощадно обстреливать из артиллерии позиции воинов ВСУ на Запорожском направлении. От обстрелов также постоянно страдает город Орехов Запорожской области.
Об этом говорится в сюжете корреспондента ТСН Александра Моторного.
Ситуация в Орехове
Россияне ежесуточно беспощадно обстреливают Орехов Запорожской области. Люди говорят, что они уже не припомнят ни одного дня, когда бы не было обстрелов.
Местный житель Александр рассказывает ТСН, что с начала войны ни на день не покинул город. Мужчина отмечает, что после начала продвижения украинской армии в сторону юга динамика вражеских обстрелов изменилась.
"Стало немного меньше, но крупнее", - отмечает мужчина.
Начальник отдела полиции г. Орехов Василий Заярский говорит, что россияне в основном обстреливают город из артиллерии, РСЗО.
Российские реактивные ракеты с зажигательной смесью прилетели и разорвались в Орехове прямо посреди остатков частной жилой застройки. Но еще страшнее, чем зажигательные ракеты, - КАБы.
Оккупанты сбрасывают на воинов ВСУ КАБы
"Прилетает, все, что у них есть. "Грады", "Ураганы", 152-ка. КАБы по 3-4 раза в день", - говорит военнослужащий 65-й ОМБр Иван, который воюет на Токмакском направлении.
Раньше авиабомбы оккупанты сбрасывали по городу и близлежащим селам, сейчас - по полям, где есть позиции ВСУ.
"Вот такие ямы, а бывает еще и больше, оставляют после себя управляемые авиационные бомбы. Ребята говорят: здесь взорвалась, по меньшей мере, полтонная. Но главная особенность - если раньше оккупанты били такими боеприпасами по городской застройке, где-то по скоплению военнослужащих или техники, сейчас стреляют просто по позициям украинских бойцов на Токмакском направлении", - говорит Александр Моторный.
Военный Иван рассказывает, что его автомобиль уничтожил вражеский дрон. Он отмечает, что здесь такое часто случается.
"От скорости передвижения, откровенно признаются военные, здесь теперь очень часто зависит и жизнь, и выполнение боевой задачи", – отмечает Александр Моторный.
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Напомним, ВСУ уничтожили российский танк Т-90М вблизи Роботино на Запорожье.
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