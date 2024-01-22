Оккупанты сделали "сброс" во время эвакуации раненого: как в Днепре спасли боевого медика (фото, видео)

Боевой медик хочет вернуться в свое подразделение, несмотря на ампутацию.

Боевой медик во время эвакуации раненого с поля боя получил травму. Обломками ему порубило тело, ногу пришлось ампутировать. В больницу Днепра его доставили в крайне тяжелом состоянии.

Об этом говорится в сюжете корреспондентки ТСН Анастасии Неверной.

Николай – боевой медик, на фронте был с первых дней. На Бахмутском направлении чуть не погиб, вытаскивая раненого собрата из поля боя.

"Уложили его на носилки и я тянул его по снегу за собой. Беспилотник над нами завис и сделал сброс. Мне осколками под колено попало, левую ногу порубило, чуть-чуть в правую, ниже поясницы", — рассказал Николай.

Николай

Помощь боевому медику оказали на месте, однако ногу спасти не смогли. Далее – долгая эвакуация в Днепр. К врачам попал уже еле живой со сверхнизким давлением и гемоглобином. Там медики провели сложную операцию. Выздоравливать помогает любимая жена. Она с первых дней находится в реанимации.

Раненый боевой медик и его жена

Николай врач-реабилитолог по специальности. Еще до полномасштабного вторжения учил военных тактической медицине. Так что прямо на больничной койке получает предложение работы — работать в реабилитационном центре в Днепре.

Над предложением Николай обещает подумать. Однако после восстановления, несмотря на ампутацию, хотел бы вернуться в свой батальон. Чтобы своими знаниями и умением помочь приближать победу.

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