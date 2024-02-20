Оккупанты шокированы: стало известно, чем Украина сбивает российские самолеты

ВСУ одним за другим приземляют российские истребители. Россияне в шоке и не понимают, как украинским титанам такое удается. Менее чем за год войны украинцы благодаря только батарее Patriot, которую предоставила Германия, сбили 18 российских "птичек", среди которых Су-34 и Су-35.

Как это удалось сделать и как новая система изменила правила войны в воздухе, рассказал в эксклюзивном сюжете для TSN.ua журналист Артем Зябкин.

Украинская ПВО – топ!

Батарея Patriot, предоставленная Германией, сбила 18 российских целей. Такую потрясающую статистику ВСУ продемонстрировали менее чем за год войны. 19 февраля украинское ПВО "подкараулило" очередные два российских истребителя под Мариуполем, рассказал итальянский военный эксперт Томас Тейнер. И это мы даже не считали количество сбитых "Петриотом" ракет и беспилотников.

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Немецкая батарея Patriot сбила 8-й Су-34 18 февраля, а 9-й Су-34 и третий Су-35 19 февраля. Уже 18 российских самолетов сбил Patriot (и около 100+ ракет и беспилотников)”, — написал он.

Речь идет не об одной пусковой, а об одной батарее Patriot, а в нее входит до 8 пусковых. При этом, как ранее заявлял спикер Воздушных сил Юрий Игнат, официально на вооружении Украины два дивизиона американских ЗРК. А еще в сети ходят слухи о так называемом "Patriot-скиталец". Эта история уже стала ужасом для рашистов, а руководство украинских военно-воздушных сил неоднократно, так сказать, подстрекало эти слухи. Есть ли такая действительность, мы не знаем, но российские самолеты таки падают и на радость украинцам регулярно и в разных местах.

Существует ли "Patriot-скиталец"?

Впервые такой "Patriot-скиталец" вышел на охоту еще в мае 2023-го и устроил настоящую бойню, которую позже назвали "Брянской резней". Тогда украинским военным удалось навсегда "приземлить" российские Су-34 и Су-35, а также 3 вертолета Ми-8, два из которых были модифицированы современной РЭБ.

“Это была молниеносная операция под руководством командующего Воздушными Силами. Благодаря нестандартным решительным действиям подразделения ЗРК Patriot за пять минут уничтожили сразу пять бортов на Брянском направлении, откуда тогда бомбардировали управляемыми авиабомбами наши северные регионы. Я называю это в шутку "Брянская резня", — сказал Юрий Игнат.

Оккупанты тогда не могли понять, как украинцам удалось приземлить целую авиагруппу и даже успели обвинить в "чрезмерной бдительности" собственную ПВО. Уже через день Patriot затопил очередной Су, но уже в Одесской области.



Еще Одесса была. Над Черным морем был сбит еще один Су-35. Это произошло спустя некоторое время после событий в Брянской области. И после этого они на время перестали там летать, потому что поняли, что там опасно, могут сбить. Комплекс Patriot – это такие возможности!”, – добавил Юрий Игнат.

"Самой жирной" же целью Patriot безусловно стал российский разведывательный самолет А-50. Кроме того, что он очень дорог, а рашисты не могут строить новые, всех поразило именно мастерство ВСУ. Самолет месяцами летал по привычному маршруту, словно в безопасности над побережьем Азовского моря. Эксперты предполагают, что Украина подогнала Patriot и ослепила вражеские локаторы сигналами из радиолокаторов украинского ЗРК С-300. Он не достает до А-50. Тогда же над морем почти отправили в вечный полет другую "жирную" цель – российский воздушный командный пункт Ил-22М. К сожалению, эта "птичка", хоть и очень покоцана, вернулась на аэродром.

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Patriot изменил ход войны

Впрочем, не единственными самолетами. Да, пилить русскую "птичку", да еще и вблизи фронта, это незаурядный успех, а также мастерство и героизм. Однако в Украину Patriot приехали немного для другого. До мая 23-го Путин имел, так сказать свое "сверхоружие". Речь идет о печально известных ракетах "Кинжал". До появления в украинском арсенале американских Patriot эти гиперзвуковые ракеты, запускаемые с МиГ-31К, были неуязвимы для украинского ПВО. Но и здесь Украина и союзники в очередной раз переиграли Путина. Теперь "аналоговнетные" "Кинжалы" падают намертво в Днепр.



31 декабря 23-го года Юрий Игнат заявил, что за полгода Украине удалось сбить 15 Кинжалов: Сейчас мы уже имеем 15 сбитых Кинжалов. Плюс еще десятки сбитых баллистических ракет, летевших в Киев. Patriot себя показал. В настоящее время наблюдается увеличение мощностей производства техники ПВО в Германии, Франции, Соединенных Штатах Америки. Выросло производство, потому что растут серьезные вызовы перед мировым сообществом. Все поняли, что наземные системы ПВО очень нужны”.

А уже 2 января рашисты атаковали Украину еще раз. 99 ракет разных типов полетели на Украину. 72 избили — в том числе 10 из 10 "Кинжалов". Наши силы ПВО – титаны. Возможно именно благодаря Patriot и другим западным системам, несмотря на многочисленные пессимистические прогнозы, Украина почти полностью прошла зиму без блекаутов. Это действительно потрясающий результат. Могли ли украинцы представить себе такое прошлой зимой 2022-2023?

Но есть одно но. Без американской поддержки Украина может уже совсем скоро остаться без этой важной системы ПВО. Как говорят эксперты, Patriot система "искусственная" — их немного в мире и производить боеприпасы к ним может только несколько стран, например США и Япония. Но есть проблема. Япония может и хочет, но не может передать свои боеприпасы в направлении Украины — запрещает конституция. А Штаты? А они еще не согласовали свой бюджет, который включает в себя помощь Украине. Более 60 миллиардов долларов на целый год буквально подвисли из-за политических интриг в Конгрессе.

Пока что эту проблему не может решить даже президент Байден. Как бы он ни призывал и даже не пугал американских депутатов ответственностью за их игрища, те пока не идут на уступки. Украина вынуждена беречь боеприпасы на лучшие времена. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что рассчитывает на поддержку Байдена и верит в мудрое решение Конгресса США.

Верим в Украину

Что ж, нам также остается верить, что союзники опомнятся и окажут поддержку Украине, ведь именно ВСУ сдерживают Путина. Если бы не украинские защитники, рашисты бы уже добрались и до других стран.

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