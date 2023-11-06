Оккупанты штурмовали позиции ВСУ на Бахмутском направлении: воины рассказали об отражении атак

Российские оккупанты пытались штурмовать позиции украинских защитников вблизи Богдановки, Хромового и Южного на Бахмутском направлении. За минувшие сутки бойцы отбили там 5 атак врага, наши защитники продвигаются южнее Бахмута и закрепляются на достигнутых рубежах.

Об этом говорится в сюжете корреспондентки ТСН Маргариты Потаповой.

ТСН побывала на Бахмутском направлении. Раньше эта территория считалась "серой" зоной. Сейчас здесь закрепляются защитники Украины и постепенно продвигаются вперед к южным окрестностям Бахмута. Украинская артиллерия прикрывает действия украинских штурмовиков.

Война на Бахмутском направлении

"Активные бои здесь не прекращаются и ночью. Тогда пушкари дают свет нашей пехоте, чтобы бойцы могли сориентироваться на территории. Не поразить нашу пехоту своими же выстрелами и поразить точно по враждебной цели — задача для Анатолия. поэтому корректирует полеты 122-мм снарядов с ювелирной точностью", — говорит корреспондентка ТСН Маргарита Потапова.

На Бахмутском направлении работает самоходка 2С1 "Гвоздика". После того, как разведка засекла враждебную цель, артиллеристы через несколько минут уже посылают снаряды на головы оккупантов вглубь линии фронта до 15 км. Командир пушки Виталий САУ называет ласточкой, на этой пушке работал еще до полномасштабного вторжения россиян в Украину.

Большую часть работы по сдерживанию вражеских штурмов сдерживает именно артиллерия: снаряды поражают пехоту окупантов и пробивают легкобронированную технику.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Новости ТСН 13:00 за 6 ноября 2023 года | Новости Украины

Напомним, воины ВСУ рассказали о ситуации в Авдеевке.

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