Оккупанты штурмуют фланги Авдеевки: воины ВСУ рассказали о ситуации на этой линии фронта

Оккупанты штурмуют не только Авдеевку, но и начали развивать активные действия на ее флангах. Пока город оцепить им не удается благодаря действиям ВСУ.

Об этом говорится в сюжете корреспондентки ТСН Юлии Кириенко.

Оккупанты на Авдеевском направлении обстреливают наши позиции из различных видов вооружения. Также они сбрасывают гранаты с дронов. Военный Олег рассказывает, что на днях на соседнюю позицию прилетело аж два дрона-камикадзе. К счастью, люди остались живы.

"Это собственно фланг Авдеевки. Бои на окраине города стихли. Зато сейчас хорошо слышно, как обстреливают сам город из артиллерии и авиабомб. Как раз слышим, как эхо разносится по горизонту. Ну, а здесь на позициях только что услышали вражескую птичку. Так ее называют бойцы", - говорит Юлия Кириенко.

Юлия Кириенко

Съемочная группа ТСН заметила летающий здесь вражеский дрон. Воины посоветовали не привлекать внимание к себе и переждать, чтобы потом он не вернулся уже с "подарком". Для етого бойцы построили укрытие.

Воины ВСУ говорят, что вражеская техника здесь не пройдет через минные поля, а еще здесь наши защитники хорошо окопались, чтобы противостоять вражеской пехоте.

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Напомним, кандидат исторических наук, профессор Пражского университета, военный эксперт Юрий Федоров рассказал, зачем Путину Авдеевка.

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