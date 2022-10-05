Оккупанты сломались и отступают: эксперт рассказал, как ВСУ проводят контрнаступление "малой кровью"

В отличие от Сватового в Луганской области, куда оккупанты бросают всевозможных "чмобиков", на юг они перебросили свои самые дееспособные регулярные части.

На юге Украины воюют самые боеспособные регулярные части российской армии, однако, несмотря на это, ВСУ успешно контратакуют на этом направлении.

Об этом заявил военный аналитик Игаль Левин в слоте "1+1" в эфире общенационального телемарафона.

"В отличие от Сватового на Луганщине, куда бросают всевозможных "чмобиков", на юг они перебросили свои самые дееспособные регулярные части — остатки той регулярной армии, которая воюет еще с начала полномасштабного вторжения. Там, кстати, и печально известные десантники ВДВ, которые еще на севере страны воевали. Морпехи, простые регулярные подразделения", – говорит эксперт.

Однако в Херсонской области, особенно на правобережной части, россияне находятся в затруднительном положении. В частности, из-за уничтожения мостов, логистических маршрутов и похолодания.

"У них нет ни зимнего обеспечения и не предполагается. Никакое подразделение не может воевать вечно, есть такое понятие как крепость. Они просто сломались и отступают. Это очень хорошо для Украины, потому что вы проводите контрнаступление в реалиях, когда подразделения врага сломались, убегают". и бросают технику.В частности, было захвачено 9 танков Т-62. Когда враг бросает технику, это значит, что он убегает, а не организованно отступает. Контрнаступление происходит "малой кровью", — отмечает Игаль Левин.

Напомним, австралийский генерал Мик Райан рассказал о контрнаступлении ВСУ на юге. По его словам, армия РФ потерпела наибольшее поражение со времен Второй мировой.

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