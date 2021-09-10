Оккупанты стреляли в мирных жителей: в Трехизбенке пострадала многоэтажка, в которой проживало пять семей

Оккупанты стреляли в мирных жителей: в Трехизбенке пострадала многоэтажка, в которой проживало пять семей

Самые большие разрушения от обстрела - в квартирах на нижних этажах.

Пророссийские боевики на Донбассе мощным артиллерийским ударом по поселку Трехизбенка (Луганская область) повредили пятиэтажный жилой дом. В многоэтажке выбиты окна, осколки посекли стены снаружи и внутри квартир. Незадолго до прихода зимней поры в помещениях — ни окон, ни дверей.

Об этом говорится в сюжете ТСН.16: 45.

В пятиэтажном доме, который пострадал от обстрела, постоянно проживает 5 семей. Война в последний раз напоминала здесь о себе еще в 2014 году. "Вокруг все было хорошо, казалось, что войны нет. Готовились к зиме, утеплили квартиры ", — рассказывает здешняя жительница Валентина Заика.

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Артиллерийской налет продолжался примерно полчаса. Больше всего пострадали от обстрела нижние этажи. Один снаряд взорвался прямо под окном квартиры Александра, когда он как раз вышел из балкона на кухню. Услышав взрыв, он бросился в комнату, где была жена, и прикрыл ее от осколков стекла, которые посыпались из выбитого окна.

Снаряды от ствольной артиллерии падали вокруг дома, перепахивая землю и громя все вокруг. Воронки от снарядов свидетельствуют о еще одном преступлении боевиков.

В квартире, где живет семья Игоря Морозова, окна с разбитым стеклами пока завесили сукном. Ехать ему некуда, что делать дальше — пока не знает.

Глава военно-гражданской администрации в городе Счастье Александр Дунець сообщил, что изучается возможность отселения семьи, которая больше всего пострадала от обстрела, и приобретение для этого им новой квартиры.

Специалисты обследовали многоэтажку и обнаружили, что секции панельного дома уже сместились. Второй удар артиллерии его окончательно может разрушить. Сейчас до прихода холодов здесь планируют хотя бы застеклить окна.

На место обстрела прибыли наблюдатели миссии ОБСЕ, которые теперь составят еще один доклад о новом нарушения режима тишины.

Новости с фронта: оккупанты из артиллерии попали в пятиэтажный жилой дом в Трехизбенке

Автор: Руслан Ярмолюк

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