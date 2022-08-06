Оккупанты таки заминировали ЗАЭС, а также – важные коммуникации в Херсоне: заявление разведки

Украинская разведка подтвердила информацию о том, что российские войска заминировали территорию энергоблоков Запорожской АЭС в Энергодаре. Кроме того, оккупанты заминировали жизненно важные коммуникации во временно захваченном Херсоне.

В разведке предостерегли о возможном "повторении уже ядерной Оленовки".

Об этом в эфире марафона "Єдині новини" на ТСН рассказал представитель прессслужбы Главного управления разведки Минобороны Украины, член Координационного штаба по обращению с военнопленными Андрей Юсов.

"По состоянию на сейчас это официальные уже, публичные подтверждения и международного сообщества, и МАГАТЭ, что МАГАТЭ, ООН и все структуры не контролируют ситуацию на Запорожской АЭС. Более того, проведены и обнародованы международные расследования, где четко показано, как россияне завозят оружие, технику и взрывчатку на территорию энергоблоков. Есть подтвержденная информация о заминировании энергоблоков российскими оккупационными войсками Запорожской АЭС в Энергодаре", – заявил представитель разведки.

"Понятно, что это ядерный шантаж и огромная опасность. И сегодня весь мир, как Украина, должен бить тревогу, чтобы остановить возможное повторение различных сценариев, один из которых в голове безумного диктатора — это повторение уже ядерной Оленовки. Поэтому — да, это общемировое дело", – подчеркнул Юсов.

Он отметил, что у россиян есть возможность продемонстрировать жест доброй воли и передать контроль над ЗАЭС если не Украине, то хотя бы международной комиссии и МАГАТЭ. А также – покинуть станцию и не использовать ее как военный склад, а граждан – как живой щит.

"Параллельно сегодня имеем информацию о том, что в Херсоне оккупанты осуществили минирование жизненно важных коммуникаций, среди которых газоснабжение, электроснабжение и водоснабжение. То есть это такая стратегия террора и выжженной земли, к которой готовятся россияне перед неизбежным наступлением украинских сил на юге", — заметил представитель ГУР.

В то же время он убежден, что такая стратегия захватчиков не сработает, тем не менее, "в уме больной диктатуры видим вот такие вещи".

Напомним, ранее СМИ сообщили о том, что ЗАЭС может быть заминирована. Об этом свидетельствует видео, где видна подозрительная активность российских оккупантов на территории станции, которые якобы завезли неизвестный груз на АЭС.

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