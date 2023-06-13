Оккупанты ударили по Кривому Рогу Х-555: что это за ракета и какие ее характеристики

Россия применяет против Украины ракету Х-555: что о ней известно.

В ночь на 13 июня оккупационные войска России ударили по Кривому Рогу ракетами воздушного базирования Х-101, Х-555 из самолетов стратегической авиации Ту-95 из района Каспия. А уже под утро снова совершили пуски ракет из 3-х бомбардировщиков. Силам ПВО удалось обезвредить 10 ракет из 14.

По последним данным в результате удара по Кривому Рогу погибли шесть человек, 25 – ранены, из них трое – в крайне тяжелом состоянии.

ТСН.ua собрал все, что известно о технических характеристиках ракеты Х-555.

Разработка ракеты Х-555

Х-555 – крылатая ракета с неядерной боевой частью воздушного базирования. Это одна из модификаций стратегической авиационной крылатой ракеты Х-55 (1970 – 1980) советского образца. Х-55 разрабатывали для ударов по важным наземным целям.

Впоследствии россияне начали разрабатывать модернизацию Х-55СМ – с увеличенной дальностью. И именно на основе Х-55СМ с начала 1990-х годов создавалась ракета Х-555.

Разработка Х-555 продолжалась до середины 2000-х годов, на вооружение ее приняли только в 2010 году. Россия в ноябре 2015 года использовала около 30 ракет Х-555 для ударов по Сирии.

Особенности Х-555

Х-555 имеет больший вес и размеры, а дальность полета составляет – до 2 500 км. Масса боевой части составляет от 200 до 400 кг. Модификация ракеты Х-555 имеет спутниковую навигацию и более точная, чем предыдущие образцы.

Носителями Х-555 являются самолеты стратегической авиации Ту-95 и Ту-160.

Технические характеристики Х-555

Длина – 6,04 м;

Размах крыльев – 3,1 м;

Стартовый вес – 1 500 кг;

Масса боевой части – 200-410 кг;

Дальность полета – 2 000 – 2 500 км;

Скорость – до 830 км/ч;

Запуск с – Ту-95, Ту-160.

Высота – 40-110 м;

Точность – 100 м.

По данным военного портала Defence Express, стоимость одной ракеты Х-555 составляет около 1 миллиона долларов.

Напомним, только в мае 2023 года Россия по меньшей мере трижды атаковала Украину ракетами Х-101 и Х-555. Так, в ночь на 1 мая оккупанты выпустили по Украине 18 ракет, силы ПВО сбили 15 целей.

В ночь на 9 мая российские оккупанты осуществили запуски 25 крылатых ракет "Калибр" и Х-101/Х-555 по Украине. Силы ПВО уничтожили 23 ракеты.

Ночью 18 мая во время массированного ракетного удара РФ и атак беспилотниками произошло одно попадание. Вражеская ракета Х-101/ Х-555 попала в цель в Хмельницкой области.

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