Оккупанты угрожают взорвать Запорожскую АЭС: какая ситуация на ядерном объекте

Ядерный шантаж россиян – оккупанты заявили, что заминировали Запорожскую АЭС, и если придет приказ, готовы ее взорвать. Мол, либо станция будет российской, либо ничьей – это цитата российского военного, которую приводят в "Энергоатоме".

Что происходит на стратегическом объекте на самом деле, подтверждаются ли угрозы заминирования, говорится в вечернем сюжете ТСН.

Сегодня стало известно, что россияне заминировали территорию Запорожской АЭС. Речь идет об энергоблоках и важных критических структурных объектах, системе охлаждения и т.д. Разрушение этих объектов может привести к катастрофе. Командование оккупационного гарнизона заявило: мол Энергодар будет либо российской землей, либо выжженной пустыней.

И это не что иное, как акт ядерного терроризма. Украина требует реакции от МАГАТЭ, но пока вмешательства мирового сообщества в эту вопиющую ситуацию нет.

Что известно по состоянию на сегодняшний день: в государственной компании "Энергоатом" подтверждают факт заминирования прибрежной линии АЭС, в частности, у пруда-охладителя. Эти данные поступили от сотрудников станции. И подозревают, что взрывчатку оккупанты разместили и внутри блоков.

"На 1 и 2 энергоблока они завезли в машзалы 14 автомобилей в первый блок и 6 автомобилей во второй блок. Мы не знаем, что у них и думаем, что там взрывчатка. Если там будет случайная детонация – там будет большой взрыв и в результате этого пожар", – рассказал президент "Энергоатома" Петр Котин.

По словам президента "Энергоатома", пожар этот сложно будет потушить, так как оккупанты не пускают туда украинские пожарные машины. Также он рассказал о последствиях недавнего обстрела Энергодара, который устроили сами же захватчики. Под угрозой оказалось питание станции. И, в частности, работа системы охлаждения.

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"Было повреждено большинство линий, которыми станция связана с украинской энергосистемой. Сейчас АЭС работает только на 1 линию связи с украинской энергосистемой. Если и эта линия будет повреждена, тогда станция будет входить в режим блекаута и фактически будет охлаждать активные зоны за счет дизельгенератора. Ситуация очень опасна", – подчеркнул Петр Котин.

Известно, что с момента захвата города оккупанты похитили около сотни сотрудников станции. Часть из них вернули, есть и раненые. Но о судьбе 5-х работников до сих пор ничего неизвестно. В самом Энергодаре атмосфера очень удручающая. Об этом пишут местные жители. Сотрудники станции идут на работу и фактически не знают, вернутся ли после смены домой. А обычных гражданских без уведомления забирают из их квартир. Кому-то удается вернуться, а кому-то нет.

Свою артиллерию орки устанавливают прямо во дворах многоэтажек и на территории самой АЭС, и оттуда каждую ночь готовят по украинским мирным городам, зная, что ВСУ не могут нанести ответный удар. Больше всего достается Марганцу и Никополю.

Напомним, что Россия использует захваченную Запорожскую атомную электростанцию возле Энергодара, которую она оккупировала еще 4 марта, для ядерного шантажа.

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