Оккупанты усиленно наступают на Купянском направлении: власти объявили обязательную эвакуацию

В последние дни оккупационные войска атакуют Харьковскую область управляемыми авиабомбами и другим вооружением, а российская армия усилила наступление на Купянском направлении. Из-за обострения ситуации местные власти объявили обязательную эвакуацию с деоккупированных территорий.

Что известно о ситции на 10 августа и что нужно знать местному населению для эвакуации — читайте на сайте ТСН.ua.

Россияне усилили обстрелы по Харьковщине

Только в течение двух дней кафиры сбросили авиабомбы и обстреляли кассетными боеприпасами Харьковщину. В понедельник, 7 августа, россияне обстреляли Купянский район Харьковской области. Они сбросили на жилые дома авиабомбы, а когда на место приехали спасатели и полиция, то ударили по людям кассетными боеприпасами.

Только на одно село Кругляковка оккупанты сбросили четыре авиабомба. По данным главы Харьковской ОВА Олег Синегубова, в результате атаки 2 гражданских погибли — женщина около 45 лет и мужчина около 60 лет. Также глава области добавил, что пострадали две женщины и двое мужчин.

Последствия обстрела россиян по Харьковщине / Фото: Олег Синєгубов

Через день 9-10 августа оккупационные войска атаковали в Харьковской области ряд населенных пунктов с применением авиабомб и другого вооружения.

Власти сообщили, что в результате обстрела с. Кондрашовка Купянского района получили ранения 41-летний гражданский мужчина и 39-летняя женщина.

А в ночь на 10 августа Россия нанесла по Купянскому удару управляемой авиабомбой ФАБ-250 - повреждено здание горсовета. Утром оккупанты вторично обстреляли город. Информация о пострадавших пока не поступала.

В течение 9 августа российские захватчики с помощью управляемых авиабомб и другого вооружения массово обстреливали населенные пункты Богодуховского, Харьковского, Чугуевского, Изюмского и Купянского районов. В частности, под вражеским огнем находились Купянск, Петропавловка, Первомайское, Чернещина, Подолы, Двухлетняя, Масютовка и другие населенные пункты. Повреждены частные дома, хозяйственные постройки, вспыхнули пожары.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: "Всех плохих порубили на куски". Бои на Купянском направлении из первых уст

Купянское направление – основное направление наступления армии РФ

В среду, 9 августа, в Министерстве обороны проинформировали, что основным направлением наступления российской армии является Купянское направление. Их цель – прорвать оборону украинских войск и выйти непосредственно в Купянск.

"Здесь враг сформировал наступательную группировку и пытается двигаться вперед, впрочем безуспешно. Оперативная ситуация сложная, но контролируемая. Силы обороны Украины мужественно сдерживают там наступление врага. Кроме того, кафиры уже несколько дней ведут безуспешные наступательные действия в районе Синьковка Харьковской области", — заметил заместитель министра обороны Анна Маляр.

Тем временем командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский добавил, что россияне на этом направлении создали наступательную группировку в составе восьми штурмовых отрядов "Шторм-Z". Сейчас продолжаются интенсивные бои. По его словам, некоторые позиции по нескольку раз переходят из рук в руки.

Сырский побывал в Купянском направлении и вместе с командирами обсудил возможные дальнейшие действия россиян и варианты действий украинских военных.

Командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский. Фото: Military Media Center

Обязательная эвакуация из Купянска и окрестностей

Из-за обострения ситуации на деоккупированных территориях Купянского района Харьковской области начинается проведение обязательной эвакуации населения. Данное распоряжение 9 августа 2023 подписал ТИО начальника Купянской районной военной администрации Андрей Канашевич, сообщает Купянская городская военная администрация.

"1. Объявить на деоккупированных территориях населенных пунктов, приближенных к зоне боевых действий Дворичанской поселковой, Петропавловской сельской, частично на территориях Кондрашевской сельской. Куриловской сельской и Купянской городской территориальных общин в обязательной эвакуации населения .

2. Начальникам Купянской городской военной администрации, Дворичанской поселковой военной администрации, Куриловской, Кондрашовской, Петропавловской сельских военных администраций действовать соответственно утвержденных Планов эвакуации населения территориального общества.", — говорится в распоряжении.

На территории Купянского городского территориального общества обязательная эвакуация объявлена для жителей :

города Купянск Заоскілля (левый берег реки Оскол),

пгт. Ковшаровка,

г. Купянск – Узловой.

Сообщить о желании эвакуироваться можно несколькими способами:

по номерам телефонов:

единый колцентр (с 9:00 до 22:00)

+380507890124

+380637896474

ОО "Я Спасенный"

+ 380634406920

горячая линия "Красный крест"

понедельник – пятница (с 10:00 до 17:00)

+0800332402

+380732402402

+380673832402

горячая линия Купянской МВА для жителей общества

ежедневно (с 9:00 до 16:00)

+380989412300

Как сообщали ранее, российские военные атаковали авиабомбами Харьковщину: ранены люди, есть разрушения.

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