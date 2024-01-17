Оккупанты усилили атаки дронами на Бахмутском направлении: воины ВСУ рассказали о ситуации

На Бахмутском направлении российские оккупанты дронами атакуют позиции ВСУ. В общем, на этом направлении украинские воины отразили 7 атак противника неподалеку от Ивановского, Клищиевки и Андреевки.

Об этом говорится в сюжете корреспондентки ТСН Аллы Хоцяновской.

Военный Михаил говорит, что лучше всего вражеские дроны обнаруживать на слух, поскольку в небе их все равно не рассмотреть. Он отмечает, что оккупанты атакуют защитников Украины, как разведывательными, так и ударными БПЛА. Военные в день видят до 12 вражеских дронов.

Командир взвода Станислав отмечает – хорошая погода у него сейчас вызывает лишь плохое настроение. Когда в небе разведывательная БПЛА – по их позициям летит все, что только можно.

Бахмутское направление

"Сюда достает все, что угодно – и стволка, и реактивная. Мы ведь здесь не очень далеко от нуля", – говорит Станислав.

Станислав на фронте с самого начала полномасштабного вторжения. Полтора месяца назад закончил обучение и подписал контракт. Машинист тепловоза теперь управляет работой американской самоходной артиллерийской установки М109.

Командир Михаил хвалит свою машину. Американская пушка хотя и 90-х годов выпуска, их не подводит. По сравнению с советской техникой, М109 еще и гораздо более комфортна для экипажа. Стреляют 155 калибром. Вес снаряда до 50 килограммов.

Бахмутское направление

Пока в небе дроны – из блиндажа военные не выходят. Здесь все ребята добровольцы. Воюют уже второй год. Защитники признаются, не столько физически, сколько морально уже устали.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: ️ Ясная погода способствует активности русских дронов! Эксклюзивный репортаж из-под Бахмута

Напомним, сколько Россия тратит на войну против Украины и топ-3 самой дорогой уничтоженной техники кафиров.

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