"Оккупанты вклинились между нашими подразделениями": как танкисты ВСУ уничтожили врага возле Часового Яра

Танкисты ВСУ в упор уничтожают оккупантов, которые пытаются оттеснить наших защитников с господствующих высот вокруг Часового Яра.

Часов Яр – город в руинах. Здесь непрерывные штурмы российской пехоты. На Бахмутском направлении танкисты Вооруженных сил Украины в упор уничтожают россиян, пытающихся оттеснить наших защитников с господствующих высот вокруг Часового Яра.

Накануне бойцы 17-й танковой Криворожской бригады уничтожили российскую пехоту, которая стремилась вклиниться в нашу линию обороны.

В Богдановке россияне ищут слабые места, также сунут на Ивановское.

Подробности рассказала корреспондентка ТСН Маргарита Потапова.

Разбитые дома, сгоревшие квартиры, пустые улицы. Часов Яр в Донецкой области – в прошлом 12-тысячный город – ныне превращается в руины.

Оккупанты – в пяти километрах отсюда, пытаются сунуть на Богдановку и на Ивановское. Украинские танкисты выезжают на позиции.

Часов Яр, Богдановка и Ивановское/ Фото: скриншот

"Сейчас танкисты 17-й танковой бригады приехали работать с закрытых огневых позиций на этой Т-64. Машина хоть и старенькая, но искусная, надежная и будет работать по оркам также эффективно", — говорится в сюжете.

"Работы сейчас очень много. Работа плотная — работаем днем и ночью. Русня лезет и ищет наши слабые места, но мы не даем им пролезть, мы их щемим всем силами", — рассказал командир танковой роты, 17- й отдельной танковой Криворожской бригады с позывным "Удав".

Перед работой танкисты тщательно маскируют следы от панцерника. Вражеские разведывательные дроны непрерывно кружатся в небе на Бахмутском направлении.

"Летают Zala и "Орланы" – они наблюдали за нами. Мы маскируемся, маскируем технику, не выходим на открытые места, чтобы не показывать, где мы находимся. Стараемся избегать открытых мест, чтобы враг не увидел наше расположение", — говорит "Удав".

Осколочно-фугасные снаряды улетают в сторону позиций оккупантов. 28-летний командир боевой машины Рустам свой старенький панцерник хвалит за выносливость и проходимость.

"Я уже третий год с ней – довольный. И даже пересаживаться на другие машины, на Т-72 или Leopard, пока не планирую", — говорит военный.

Чтобы панцерники работали умело и были всегда готовы – выезжать на помощь нашей пехоте, бойцы при минусовой температуре чаще прогревают их и перемещают броню, чтобы гусеница не примерзала к почве. И именно они накануне смогли остановить российский штурм на Бахмутском направлении.

"На 700 метров в посадке была пехота, она там засела. Они штурмовали, зашли в посадку, вклинились между нашими подразделениями. Выехал мой командир взвода на Т-64 и уничтожил врага. И так удержали эту посадку", — рассказал командир танковой роты.

По намерениям россиян оттеснить украинские войска от господствующих высот близ Часового Яра, наши отвечают тяжелым калибром.

"Будет все хорошо. Мы удерживаем это направление и покажем свою силу – потому что мы козаки", — отмечает командир танковой роты "Удав".

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