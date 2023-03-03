"Оккупанты вставили деревянный кол в череп и расшатывали": интервью с начальником полиции Киевщины Андреем Небитовым

В Киевской области до сих пор находят погибших, которых россияне пытали во время оккупации.

Совсем скоро исполнится год, как была деоккупирована Киевщина, но масштабы преступлений россиян во время войны в столичном регионе подсчитывают до сих пор – в Киевской области до сих пор находят тела замученных мирных жителей.

Об этом, а также о том, возможен ли новый прорыв оккупантов через Чернобыльскую зону отчуждения, как жители Киевской области пытались скрыть трофейные БТР и даже пушку – обо всем этом в интервью для ТСН.ua рассказал начальник полиции Киевской области генерал Андрей Небитов.

Прошел год с даты полномасштабного вторжения окупантов в Украину и почти год, как была деоккупирована Киевщина. О каком количестве погибших мирных жителей известно сегодня?

Всего в Киевской области уже обнаружили 1373 тела мирных жителей, погибших во время вторжения России и оккупации области. 197 погибших еще не идентифицированы.

Подчеркиваю, что погибшие – это гражданские люди, большинство из них, более 700, были убиты из стрелкового оружия. Расстреляны. Более 340 человек погибли от минно-взрывных травм. Пожалуй, это не окончательные цифры, потому что до настоящего времени 278 человек считаются пропавшими без вести во время активных боевых действий.

Находят ли сейчас погибших?

Тела троих убитых оккупантами мирных жителей полиция Киевщины выявила вчера, 2 марта. Эксгумацию провели в Бородянке. В марте 2022 года, во время вражеской оккупации, местный житель наткнулся на тела двух застреленных российскими солдатами людей и обгоревшие останки третьего человека. Мужчина похоронил погибших на местном кладбище. В настоящее время вернулся из-за границы и сообщил в полицию о массовом захоронении.

2 марта 2023 года. Эксгумация погибших украинцев в Бородянке. Фото: Пресс-служба ГУНП в Киевской области

Кроме того, в этом году, две недели назад, было обнаружено тело в селе Мощун. Характер убийств говорит о массовой жестокости, вызванной прежде всего той пропагандой и ненавистью к украинцам, которая много лет проводится в России. Комплекс "старшего брата" стал следствием того, что они ведут себя как звери. В России, как и в Третьем Рейхе, состоялась специальная психологическая операция, направленная на ненависть не только к украинцам, но и ко всему цивилизованному миру. В Киевской области было найдено 14 массовых захоронений мирных жителей. Одно из них – братская могила в Буче, где было найдено 116 тел.

Фото: gettyimages.com

Людей временно хоронил местный житель, коммунальщик. Второй случай казни наших граждан – тоже в Буче. Пятеро мужчин были расстреляны в подвале в затылок. На телах найдены следы пыток. Мы понимаем, что после пыток их просто застрелили. Также были обнаружены тела семи человек. Один из них – сотрудник академии СБУ. Очевидец этих событий рассказал, что людей привозили и пытали. Издевались и над этим сотрудником, у которого была трещина в черепе. В эту трещину вставляли деревянный кол и расшатывали, чтобы причинить еще большую боль. У другого человека был автомобильный трос на шее – его душили. Также известно о факте расстрела автомобиля, в котором находился полуторагодовалый ребенок. В ходе активных боевых действий в Киевской области погибли 38 детей.

Известно о множестве фактов мародерства, которое совершали россияне во время оккупации. Какие из них наиболее ярко характеризуют россиян?

Когда мы узнавали об украденных телефонах, то ставили их на контроль. Был перехвачен и такой разговор оккупанта с женой, когда россиянин позвонил по телефону и спросил у нее о стоимости одного грамма золота. Он ответил, что нашел настолько много золота, что хватит до конца жизни. Забирали все – бытовую технику, подержанные мужские и женские вещи. Воровали и унитазы. Неподалеку от Иванкова на дороге стояли три унитаза. По данным полиции, эти три унитаза были сброшены с автомобиля мародеров, то есть оккупанты взяли вместо них что-то более ценное. Микроволновую печь или стиральную машинку.

В феврале прошлого года россиянам удалось зайти в Чернобыльскую зону отчуждения. Есть мнение, что, якобы, мало кто ожидал вторжения через загрязненную радиацией территорию. Это так или нет?

Наибольшим объемом информации в то время владели президент, его окружение и военно-политическое руководство государства. Было понимание того, какое количество сил и средств у нас. Могу сказать, что оборона станции была организована. Нацгвардейцы сдались тогда из-за ядерного шантажа. Возможно, расчет был следующим: если бы первый бой произошел непосредственно в Чернобыле или в Припяти, где находится АЭС, то не исключено, что россияне повредили бы реакторы и хранилище ядерных отходов.

В таком случае катастрофа произошла бы не только для Украины. Наши наряды были усилены, первая информация была получена именно от них.

По состоянию на сегодняшний день возможен новый прорыв россиян через зону отчуждения?

С первого дня деоккупации проводятся соответствующие фортификационные действия. Военные не перестают работать. Определенные задачи есть и у нас. Усилены спецподразделения, сейчас они имеют соответствующую бронетехнику, тяжелое вооружение, с помощью которого можно сбивать даже вертолеты. Милитарная составляющая усиливается.

Там много узвимых участков?

80% территории – это болота. С приходом весны по ней фактически невозможно проходить. Произведены минирования территории, другие серьезные мероприятия. Я считаю, что второй поход на Киев невозможен. Хотя они могут попробовать, в таком случае получат достойный отпор.

В Чернобыльской зоне было много фактов мародерства. Что там похитила "вторая армия мира"?

Там были ограблены фактически все государственные институции и предприятия, ГСЧС. У спасателей россияне угнали автомобили, но не вывезли – сняли колеса, сиденья. Украли старый БТР, не работавший с 1970-х годов, был не на ходу. Отдельно ограбили комнату вещественных доказательств, где находились доказательства с 1980-х годов. То есть это были вещи, которые были в свое время украдены такими же мародерами из домов тех людей, вынужденных уехать на другие территории. Все эти вещи фонят, загрязнены радиацией. Как говорится – на здоровье. Могу сказать, что были украдены даже рога оленя, иконы, мотоцикл. Также разобрали постамент – с модели автомобиля ВАЗ-2101 сняли фары.

Следствие любой войны – это остатки оружия, оказавшихся на руках у населения. Много ли сейчас изымается оружия у населения деоккупированных территорий?

Это серьезная проблема в мировой практике. После вооруженных конфликтов остается очень много оружия. Работу по выявлению и изъятию мы начали проводить с момента деоккупации. С генералом Павлюком нам удалось убедить людей сдавать оружие. В результате было сдано более 3 тысяч единиц трофейного оружия. То есть это то, которого у нас не было на учете. Это было не только стрелковое. Горжусь теми людьми, которые сдали его. В то же время остаются те, кто надеются пользоваться таким неучтенным оружием или продавать его. За последние два месяца у нас пять оперативных закупок, когда люди пытались реализовать оружие. Чтобы была понятна разница, приведу примеры: за аналогичный период в прошлом году было зарегистрировано 8 таких уголовных производств. Сейчас их 65 (фигурантам грозит до 7 лет тюрьмы – Ред.). Из незаконного оборота нашими усилиями изъяты 34 автомата, гранатометы, пулеметы, гранаты. Был случай, когда в Иванковском районе местный пьяный житель открыл огонь в воздух из автомата, находящегося на вооружении в армии России.

Пытался ли кто-то в Киевской области забрать себе тяжелую бронированную трофейную технику?

Были такие случаи. На одной из автостоянок стоял замаскированный российский БТР-80. Практически новый. Мы обнаружили его и передали украинским военным. Время от времени к нам поступает такая информация, мы ее проверяем. Недавно проверяли информацию о пушке. Не подтвердилось. Но был случай в Броварском районе, когда дельцы пытались продать трофейную ракетную установку на гусеничном ходу. Изъяли, отдали военным. В настоящее время эта установка задействована в обороне Киевщины.

Можете привести примеры, когда местные жители помогали силам обороны, сообщая о расположении окупантов?

Люди сопротивлялись как могли. Наши полицейские воровали у окупантов минометы, грузовик с боекомплектом. Другие люди сообщали о расположении россиян. Последние даже не понимали, почему наша артиллерия очень четко попадала по ним. Было очень удобно работать. К примеру, в Броварском районе одна из бабушек сообщила, что в домах поселились оккупанты. Так и сказала: "Давайте, стреляйте"

Известна ли дальнейшая судьба бежавших из Киевской области россиян?

Телефоны, которые были похищены у жителей Киевской области, работали на Харьковском направлении. То есть те, кто сбежал из Киевской области, находился на Харьковском направлении.

Отвечает ли действительности информация, что россияне везли с собой парадную форму, в которой мечтали пройти по нашим улицам?

Говорили об этом. Планы были за три дня оккупировать. Главной задачей было высадить десант в аэропорту Гостомель. Его защищали нацгвардейцы, далее оккупантам дала "прикурить" артиллерия. Возможности приземлиться оккупантам не предоставили. По найденным картам мы видели, что дальше в планах у россиян было приземление десанта в Киеве, захват центральной части, установка блокпостов. До субботы (26 февраля 2022 — Ред.) они планировали осуществить все это.

Война идет уже второй год. Как это отразилось на состоянии преступности в Киевской области?

В разы меньше стало автоугонов, квалифицированных краж с участием банд, разбоев. Все это за счет комендантского часа, присутствия большего количества сил безопасности и комендантского часа. Профессиональные преступники не будут работать там, где есть риск задержания.

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