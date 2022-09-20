Оккупанты вынесут на "референдумы" три вопроса: правозащитник рассказал, какие именно

Российские оккупанты вынесут три вопроса на "референдумах" на захваченных территориях Украины: вхождение в состав РФ на правах субъекта, оставить все, как есть, и против всех.
По организации "референдума" у захватчиков уже все готово.
Об этом рассказал правозащитник, директор Института стратегических исследований и безопасности Павел Лисянский.
"Есть уже вопросы, которые они будут выносить на референдум. Их будет три: вхождение в состав РФ на правах субъекта, оставить все как есть, и против всех", – сказал он.
У оккупантов уже все глава по организации "референдумов", ведь они не будут их проводить по стандартам ОБСЕ.
"Они там камеру привлекут, сфотографируют и все. На RT — "вот, провели референдум". А кто проверит? Нет независимых СМИ. Что там проверять, когда оккупант зашел? Они что-то для себя придумали. Это какая-то уголовно-рейдерская ситуация на международном уровне", – рассказал Лисянский.
Напомним, российские оккупанты планируют с 23 по 27 сентября провести на Донбассе, а также в Херсонской и Запорожской областях "референдумы" по вхождению в состав России.
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что псевдореферендумы на оккупированных территориях не изменят ситуацию, ведь Украина дальше будет освобождать их, имея на это полное право.
Читайте также:
- "Это еще одна провокация": Макрон высказался о "референдумах" на оккупированных территориях Украины
- "Референдумы" и мобилизация в РФ не будут иметь никаких последствий: Арестович дал прогноз по сроку войны
- "Это закончится протестами, потому что воевать за Путина никто не хочет": российский оппозиционер о мобилизации в РФ