"Оккупанты вывезли собственные семьи из Херсона. С каждым днем — все жарче" — начальник Херсонской ОВА Ярослав Янушевич рассказал о том, как выживают жители региона

Фото: Офис президента Украины

Оккупанты уже вывезли свои семьи из оккупированного Херсона, перед партизанами испытывают большой страх, а ситуация в небольших населенных пунктах области крайне тяжелая и ухудшается – в некоторых воды и света нет с марта. Как выживает и борется с оккупантами Херсонщина – об этом в интервью ТСН.ua рассказал начальник областной военной администрации Ярослав Янушевич.

Месяц назад президент Украины назначил Вас главой Херсонской облгосадминистрации. Расскажите, пожалуйста, как Вам пришелся этот выбор? Вы сразу согласились? Как вообще происходил этот процесс?

С предложением возглавить Херсонскую областную военную администрацию ко мне обратилось напрямую руководство страны. До этого я не планировал возвращаться на государственную службу, но война откорректировала мои планы. Честно говоря, долго не думал, знал ведь, насколько сложная ситуация сложилась в Херсонской области. Я четко понимал, чем именно я и моя команда можем помочь людям и как решить задачи, которые передо мной поставил Президент.

Херсон сейчас - временно оккупированный город. В каком населенном пункте ваше рабочее место и как организован весь процесс?

Сразу после назначения было принято решение о переезде Херсонской областной военной администрации из Николаева в Кривой Рог – именно здесь сегодня находится наша основная команда – мои заместители и большинство руководителей органов местного самоуправления.

Каждый день мы начинаем с обработки оперативной информации и совещания по задачам, которые должны выполнить. Мы разработали план работы и имеем ежедневный чек-лист с перечнем основных задач, требующих решения. Помимо необходимости полностью наладить работу ОВА и укрепить ее институциональную способность, мы с командой работаем над восстановлением критической инфраструктуры деоккупированных территорий и налаживаем процессы поддержки и помощи людям. Также активно сотрудничаем с криворожскими коллегами, ведь очень многие жители области переехали именно в Кривой Рог.

В общем, география работы достаточно широка. Это и деоккупированные территории, и Николаев, и Запорожье и другие города, где работают или должны заработать координационные центры поддержки херсонцев.

Также мы посещаем освобожденные общины Херсона, где ситуация очень сложная. Последствия войны и истории местных жителей только стимулируют работать еще больше, чтобы поскорее решить существующие проблемы.

Кроме того, я и моя команда выстраиваем коммуникацию с остающимися в оккупации херсонцами. Сейчас мы налаживаем горячую линию и онлайн-опросник, чтобы систематизировать проблемы и потребности херсонцев, чтобы быстро и качественно их решить. Мы уже создали Справочную службу https://help.khoda.gov.ua, где люди могут найти ответы на вопросы, которые их больше всего беспокоят.

Время от времени сообщалось, что в плену у оккупантов сейчас находятся несколько сельских старост или председателей ОТГ Херсонской области. Сколько именно по состоянию на сегодняшний день? Что известно о судьбе этих людей? Требуют ли оккупанты что-то за их освобождение?

К сожалению, новые сообщения о похищении людей поступают каждый день. По состоянию на конец 5 сентября, с начала войны в Херсонской области зафиксировано 317 фактов похищения — 190 человек до сих пор находятся в плену. Среди них 76 представителей местного самоуправления, 26 из которых до сих пор находятся в плену. Также очень много активистов, атошников, общественных деятелей, педагогов и просто тех, кто высказывал свою проукраинскую позицию. Кое-кто в плену еще с марта, и нам до сих пор ничего не известно об их судьбе. По понятным причинам – решать этот вопрос очень сложно, однако мы делаем для этого все возможное. В частности, находимся в постоянном контакте с международными организациями, Министерством реинтеграции и Уполномоченным по правам человека.

По Вашим данным, в Херсонской области оккупанты ежедневно похищают людей. По состоянию на 31 августа с начала войны в Херсонской области зафиксировано 309 фактов похищения — 185 человек до сих пор находятся в плену. Кто эти люди в подавляющем большинстве, что известно об их судьбе, месте нахождения и какие требования у оккупантов к этим нашим гражданам?

Повторюсь, что на 5 сентября эта цифра выросла уже до 317 случаев, и 190 человек сейчас действительно находятся в плену. Это люди всех возрастов, разных профессий, разных статусов. Среди пленных есть и женщины, и молодежь, и люди постарше, даже пенсионеры. Большинство из пленных открыто говорили о своей активной проукраинской позиции и выступали против действий оккупантов, отказывались сотрудничать или содействовать оккупационным властям – поэтому их забрали в подвалы, похищали волонтеров, журналистов, активистов, то есть тех людей, в которых они видят лидеров общественного мнения и которые мешают оккупантам убивать, уничтожать и мародерить.

Сколько жителей сейчас остались в Херсоне, сколько уехали после полномасштабного вторжения России?

За эти полгода уехало более половины жителей всей области, а это около полумиллиона человек. И этот процесс продолжается каждый день, ведь люди остаются без домов, без света и воды, без лекарств и средств личной гигиены и, что самое главное, без желания жить в оккупации под чужими флагами. Каждый день мы наблюдаем большие очереди на подъезде к Васильевке, люди вынуждены стоять по несколько дней посреди поля, чтобы все же попасть в безопасное место, на подконтрольную Украине территорию. Уехало очень много молодежи и семей с детьми. К сожалению, остаются в опасности малообеспеченные семьи, пенсионеры, которые при определенных личных условиях не могут покинуть свой дом или стариков. Хотя это довольно сложно, из-за отсутствия на оккупированной территории нормальной связи и интернета, мы пытаемся контактировать с оставшимися там и оказывать им помощь.

Если человек или семья хочет уехать из Херсона или с оккупированной территории Херсонской области, то каким должен быть алгоритм действий? Куда звонить, кого просить о помощи?

Следует подать заявку на любой канал коммуникации ОВА (горячая линия, чат-бот, электронный опросник), ожидать обратной связи от ответственного подразделения, которое скоординирует процесс эвакуации. Непосредственно ОВА не осуществляет эвакуацию, но мы сотрудничаем с волонтерами и перевозчиками, а также оказываем информационную поддержку.

После выезда люди не останутся один на один с проблемами. В Запорожье работает наш координационный центр «Я – Херсон», где можно переночевать и получить первую необходимую помощь или консультации. Затем херсонцы могут быть эвакуированы в любую область Украины, где им будет предоставлена помощь с проживанием.

Согласно официальным сообщениям, у мостов в Херсоне есть значительные повреждения, являющиеся военной необходимостью для нашего государства. Поэтому возникает вопрос: какая сейчас ситуация в Херсоне с продуктами и ценами на них, с водой, с лекарствами (особенно — инсулин, кардиопрепараты) и ценами на них?

- Большого влияния на ценообразование повреждения мостов не оказали, ведь с самого начала цены выросли в три раза, а большинство продуктов завозятся только из оккупированного Крыма, так называемой «ДНР» и россии. Сами херсонцы игнорируют российские товары и пытаются покупать херсонское или произведенное в Украине. Многие магазины вынуждены закрыться, а на их месте оккупанты открыли свои "Сытные маркеты", "АБЦ" и прочее. Ценники в двух валютах, но рассчитываются люди в основном гривной. Если коротко относительно цен – хлеб стоит от 20 до 25 гривен, свинина от 200 гривен на рынках и по 250 в магазинах, яйца по 40-50 гривен, молоко 25 гривен за литр, арбузы по 5 гривен, помидоры от 30. Значительно выросли цены на продукты личной гигиены, самый обычный, самый дешевый шампунь может стоить от 200 гривен. То есть все подорожало втрое.

Очень тяжело с лекарствами. Украинских медпрепаратов практически нет, в аптеках только российские лекарства. Очень много медикаментов продают прямо из багажников машин на рынках, цены на них такие же, как в россии. Обычный "Эвказолин" стоит 150 грн, многих специальных препаратов вообще нет. В поиске помогают волонтеры, часто лекарства передают автобусами из Запорожья. У нас на складах есть все необходимые лекарства для тяжелобольных, но доставлять их очень сложно и опасно, однако мы ищем способы решить эту проблему.

Что известно о гуманитарной ситуации в небольших населенных пунктах Херсона, о ситуации в селах?

Ситуация трудная, и с каждым днем становится только хуже. Есть населенные пункты, в которых свет и вода в последний раз были еще в марте. Каждый второй дом уничтожен, повреждена вся инфраструктура, заминированы дороги и поля. В общей сложности, за эти полгода частично или полностью уничтожено почти 3 тысячи гражданских объектов. В деоккупированных селах вообще критично, поэтому возвращаться туда люди пока не могут. Люди покупают генераторы, чтобы приготовить еду и запастись водой, заряжают телефоны с помощью аккумуляторов – это очень тяжелые условия жизни. В селах Бериславского и Каховского районов жители неделями сидят в подвалах, а в их домах живут оккупанты. Иногда россияне позволяют ездить в город за едой, поэтому люди нанимают машины и закупаются на все село.

Было много информации о том, что аграриям из оккупированных территорий Херсонской области приходилось выбрасывать овощи, фрукты, потому что не было возможности их реализовать. Как выживают аграрии?

К сожалению, это так. Ведь выращивалась продукция не только для обеспечения жителей Херсонщины, но и всей страны. Много урожая было похищено и вывезено в Крым и россию, вывезены и важная сельхозтехника, комбайны, тракторы. Многие фермеры даже жгли свои поля и уничтожали урожай, чтобы он не доставался врагу. Это ужасные реалии сегодняшней Херсонщины.

Практически каждый день появляется новая информация о фактах мародерства в Херсоне. Возможно, Вам известно о масштабах мародерства со стороны «второй армии» мира? Возможно, есть информация о том, как они отправляют награбленное домой? К примеру, в Киевской области одеяла и подушки везли на танках и потеряли в полях.

Очень много автомобилей было угнано и вывезено с территории области, даже сейчас на улицах города можно видеть гражданские авто с наклейкой z, и не только на дорогих марках, но и на обычных ВАЗах и Ланосах. В селах люди рассказывали, что оккупанты вселяются в дома выехавших, вывозят их вещи, едят их скот и запасы пищи. И даже рассказывают, что им так нравятся села, что они хотели бы там остаться жить. Из более богатых домов выносят драгоценности, деньги, из школ вывозят компьютеры и другое оборудование. Доходит до того, что в эфире своих пропагандистских СМИ оккупанты показывают построенные Украиной учреждения и помещения, как те, что они построили. Недавний случай с ЦНАПом в Новой Каховке яркое тому подтверждение. Он был построен в прошлом году в рамках Большого строительства, а показали это так, что «построили» его именно россияне.

Вопрос о жилье в облцентре, которое временно оставили. Есть информация, что многие пустые квартиры уже заняты российскими оккупантами. Что известно о масштабах такого позорного явления?

О таких случаях мы знаем, но чаще всего оккупанты вселяются в захваченные гостиницы, хостелы, государственные учреждения и даже привозят туда свои семьи. Заселяются в базы отдыха, санатории, дома политиков и известных херсонцев. Это действительно позорно.

Жители Херсонской области отправляют Вам свои анкеты. Уже направили почти тысячу. Почти половина запросов касается еды. Какими историями делятся люди? С какими гуманитарными потребностями обращаются к Вам жители оккупированных территорий?

От старта опроса к нам уже поступило более тысячи заявлений и не только от жителей временно оккупированной области, но и ВПЛ. Сейчас специалисты занимаются изучением и систематизацией всех потребностей.

Заявлений очень много, поэтому мы задались целью реагировать на каждый запрос в течение 5 дней и уверен, в будущем этот срок будет сокращен вдвое. Поэтому, пользуясь возможностью, прошу всех, кто нуждается в этом заполнить анкету, чтобы мы могли вам помочь.

Среди главных вопросов – эвакуация, потребности в пище и медицинских препаратах. Повторяюсь, каждую анкету проработаем, поэтому все, кто к нам обратился, обязательно получат ответ.

Что известно об учебном процессе в школах на оккупированных территориях? К чему принуждают оккупанты учителей и родителей школьников?

Учебный год оккупанты все же начали, хотя корректнее было бы сказать – имитировали начало учебного года. Из более чем 450 учебных заведений открыто 91, где отныне детей «обучают» по новой российской программе с обязательным изучением истории россии. По нашей информации, детей в школы пошло очень мало, ведь родители понимают, насколько это опасно. Все школы охраняют вооруженные военные. Преподают детям, в основном, местные коллаборанты, очень часто вообще не имеющие никакого отношения к образованию, и завезенные из так называемой "ДНР" и оккупированного Крыма учителя. В этом смысле оккупанты вели активную работу и пытались давить и подкупить родителей. В частности, всем, кто до 15 сентября пойдет в школу, обещают выплатить по 10 тыс рублей, младшим школьникам обещают горячее питание, а взрослым булочку и напиток. А тем родителям, которые отказались отдавать ребенка в школу, грозят штрафом в 180 тысяч рублей, конфискацией имущества и лишением родительских прав. Со своей стороны мы вместе с Министерством образования Украины реализовали возможность детям, проживающим в оккупации, учиться онлайн в украинской школе, по украинским программам.

Сколько школ сейчас работают на оккупированной части области?

С украинской стороны офлайн не работает ни одна школа Херсонщины, ведь это очень опасно, как для детей, так и для педагогов. Весь учебный процесс проходит дистанционно по трем разным направлениям, среди которых и семейная форма обучения. А вот оккупантам удалось открыть более 80 заведений по области. Точное количество детей назвать трудно, в своих СМИ они сообщают о 7 тысячах первоклассников и получении 5 миллионов учебников из россии. Также сообщают о 400 первокурсниках в захваченном Херсонском государственном университете, тогда как раньше количество детей было втрое больше. Также анонсируют об укомплектованности состава на 80%, но это откровенная ложь, ведь за неимением кадров директорами школ и работниками стали обычные охранники и уборщицы.

Сколько школ работают на подконтрольной украинским властям части Херсонской области? Их работа – это дистанционный формат или очный?

Как я уже сказал раньше, все школы работают дистанционно. Ведь идут тяжелые бои, и мы не можем пренебрегать безопасностью детей и учителей. Также каждое десятое заведение повреждено или уничтожено. Несмотря на все трудности, мы смогли сделать все возможное, чтобы ни один херсонский ребенок не остался без образования. Дети могут учиться по разным формам: семейная, дистанционная с самостоятельным овладением некоторыми дисциплинами и в формате экстерната.

Дети на временно оккупированных территориях, в зоне активных боевых действий или за рубежом могут зарегистрироваться на любых онлайн-планформах и учиться по украинской программе. К образовательному процессу привлечены только те учителя, которые выехали из области. Все остальные остаются на простое и обязательно вернутся к исполнению своих обязанностей по окончании войны.

Верна ли информация, что российские военные эвакуировали своих раненых из Херсона? Если да, то, по вашему мнению, какая причина?

Насколько нам известно, они даже вывезли собственные семьи из города. Ведь с каждым днем становится все жарче и неприятель несет значительные потери. Больницы переполнены ранеными и убитыми россиянами. Очень часто они гибнут и от так называемого "френдли файер", когда они стреляют друг друга. Недавно в Херсоне возле школы Полиции произошла перестрелка между чеченцами и "днровцами". Многие солдаты просто дезертируют., оккупанты четко понимают, что почти все мосты разрушены и автомобильного сообщения просто нет. Подкрепления ждать неоткуда и вопрос их уничтожения – это только вопрос времени.

Вообще, что известно о настроениях окупантов в Херсоне? Насколько у них велик страх перед украинскими партизанами. Перед движением сопротивления?

Страх есть и он велик. Они прикрываются мирным населением, поэтому стараются всегда быть среди людей, жить возле многоэтажек, ходить по рынкам и магазинам. Они не понимают, как херсонцы остаются такими сильными. Ежедневно движение сопротивления доказывает, что Херсон — это Украина. Партизаны продолжают убивать и калечить коллаборантов. Недавний случай с убийством нардепа – коллаборанта Ковалева яркое тому подтверждение. Каждый день в городе и области проверяются дома и гаражи, они напуганы и ищут оружие, предателей и даже объявили о вознаграждении за информацию о «подозрительных лицах». Но херсонцы не сдаются. Россиянам страшно, но дальше будет еще страшнее, я в этом уверен.

Почти каждый украинец спрашивает сейчас о том, когда все же будем реально есть херсонские арбузы, когда поплывет баржа с ними?

Вы знаете, у меня нет возможности рассказывать о действиях ВСУ, но я твердо убежден, что следующим летом мы будем отдыхать не только на побережьях Черного моря в Железном порту или Скадовске, но и в украинском Крыму. А наши вкусные арбузы и томаты снова будут на столах всех украинцев. Мы уверены в ВСУ, которые уже полгода демонстрируют всему миру свой героизм и отвагу. Я общаюсь со многими людьми и всегда слышу восхищение в адрес украинцев, Президента и наших военных.

Желаю всем жителям области Божьей защиты и терпения, победа за нами! Слава Украине, Слава Украинцам, Слава ВСУ! А Херсонщина обязательно будет освобождена и отстроена!

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