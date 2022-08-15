Оккупанты вывозят свои семьи из Мелитополя, в городе началась массовая фильтрация – Федоров

Во временно оккупированном Мелитополе украинские партизаны вынудили изменить российских оккупантов свои планы.

Об этом рассказал мэр города Иван Федоров в эфире "1+1" в рамках национального телемарафона.

"Мы видим миграцию военных из Херсона в Мелитополь, но также мы видим еще одну важную миграцию. После того, как партизаны и ВСУ активно отработали эту неделю – военнослужащие вывозят свои семьи из Мелитополя, мы это четко видим. Есть, конечно, и плохая новость для наших местных жителей, потому что происходит массовая фильтрация – в домах, на улицах. Они (оккупанты – ред.) начали очередные массовые фильтрации", — уточнил Иван Федоров.

Стоит отметить, что ранее военный эксперт, директор Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко сообщил, что российская группировка войск благодаря действиям ВСУ оказалась в ловушке на правом берегу Херсонской области.

Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 173-й день (война 8 лет). оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения инфраструктуре.

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