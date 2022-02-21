Оккупанты заблокировали работу КПВВ: в Минобороны назвали способ, как жители ОРДЛО могут въехать в свободную Украину

Оккупанты заблокировали работу КПВВ: в Минобороны назвали способ, как жители ОРДЛО могут въехать в свободную Украину

Украина имеет варианты для того, чтобы мирное население могло попасть на подконтрольные Киеву территории.

Граждане Украины, находящиеся на временно оккупированных территориях Донбасса, могут пересечь государственную границу, несмотря на блокировку работы КПВВ. Для этого украинское правительство разработало альтернативные варианты.

Об этом сообщил министр обороны Алексей Резников на брифинге 21 февраля.

Резников заверил, если граждане Украины будут желать покинуть временно оккупированные территории и "перестать быть заложниками", их примут на подконтрольной украинскому правительству части территории. По его словам, правительство подготовилось к этому сценарию. Глава Минобороны подчеркнул, что Украина не является врагом для мирных жителей.

"За это отвечает вице-премьер по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук. Местные администрации готовы, если КПВВ перекрыты, есть другие варианты, как они могут попасть в Украину. Как это они делали раньше – через Харьковскую область и т.д. Мы всех принимаем. Люди, не бойтесь, Украина вас ждет! Украина вам не враг!", — сказал он.

Напомним, 18 февраля главари боевиков заявили о принудительном вывозе жителей ОРДЛО в Россию.

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