Оккупация ЧАЭС: спасатели рассказали новые шокирующие подробности о россиянах

Авто ГСЧС / © ТСН

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24 февраля 2022 года, когда украинскую границу пересекли россияне, спасатели Чернобыля добровольно остались на рабочем месте.

Более 70 ГСЧС-ников тогда еще не знали, что их вахта под вражескими дулами продлится более 40 суток.

Об этом говорится в материале корреспондентки ТСН Ирины Кондрачук.

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В зоне отчуждения фактически нет местных. Однако работники ГСЧС ежедневно спасают то, что стало пустыней после самой масштабной техногенной катастрофы планеты в 1986. Восстанавливают и очищают изуродованное российской оккупацией в 2022.

Густыми кустарниками поросли давно заброшенные дома. Пожары происходят из-за жары и вражеских ракет и «Шахеды». Иногда надо добираться на лодках, поскольку все мосты у границы с Беларусью взорваны.

Каждый выезд на пожар начинается с замеров радиации. Но после оккупантов, огонь теперь тушат только с разрешения пиротехников.

ЧАЭС 2022 года / © ТСН

Три года назад, 24 февраля 2022 года, когда стало понятно - россияне рядом, в Чернобыле было 73 работника ГСЧС - и все они остались на рабочем месте.

Тогда оккупированная Чернобыльская зона отчуждения была одной из самых опасных локаций. Атомную станцию, радиационные поля и леса оккупанты превратили в военную базу. Лейтенанту Владимиру Постовиту тогда было 20 и он был рядовым пожарным. Одним из самых молодых здесь. Вспоминает, еды в оккупации не хватало. Работать приходилось под дулами российских автоматов.

«Ситуаций было очень много, начиная с того, что как телефоны забирали, так же, что выстроили на фасаде, зашли их военные, пулеметчики у ворот, снайперы на крышах, ну это просто всякие боевики могут отдыхать», - говорит он.

Но до последнего перед частью ГСЧС развевались наши флаги. Свои подразделения оккупанты хотели разместить и здесь, рядом с пожарными машинами. Но чрезвычайники отказали.

Здесь очень долго стояли перед частью автозаки, в которых, я так понимаю, нас должны были погрузить. Но потом они уехали и очень стало тихо в Чернобыле. И мы поняли, что Киевская область деоккупирована", - говорит спасатель.

Эта часть ГСЧС была на пути россиян, и когда они отсюда убегали. Спасатели видели шокирующие масштабы мародерства. У работников ГСЧС россияне украли мобильные телефоны, некоторые приборы, беспилотник и авто.

Теперь спецподразделение имеет новые пожарные машины. А еще отделение пиротехников. В штат набирают и инженеров. Работают вахтовым методом. 15 суток здесь — 15 дома. В Чернобыль съезжаются из разных уголков Украины.

Дата публикации 14:18, 28.04.25 Количество просмотров 3 ТСН новости 13:00 28 апреля. Адское утро в Херсоне! США угрожают выйти из переговоров!

Повара появились здесь тоже после деоккупации. Старшая кухарка Вита Вовк рассказывает: даже во время продолжительных пожаров — спасателей всегда кормят три раза в день.

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