"Оккупировать Москву и свергнуть Путина": американский философ предложил модель победы

По словам Фрэнсиса Фукуямы, если под победой Украины имеется в виду стабильный мир, то он невозможен пока путинский режим властвует в РФ.

По мнению американского философа Фрэнсиса Фукуямы, Украина никогда не получит стабильного мира, и потому есть веская причина. Все детали – читайте в эксклюзиве ТСН.ua.

Возможен ли вообще стабильный мир в Украине

Фрэнсис Фукуяма в интервью радио NV разобрал одну из моделей победы Украины и заявил, что Украина "не получит стабильный мир". По его словам, если под победой Украины подразумевается стабильный мир, то он невозможен без угрозы новой атаки со стороны России, пока путинский режим властвует в РФ. А потому, по словам философа, единственный способ добиться стабильного, продолжительного мира – оккупировать Москву и свергнуть Путина.

"Ну, ладно, единственный способ получить это – если украинская армия сможет оккупировать Москву и свергнуть Путина. Вы не получите долгого стабильного мира, пока он будет рядом, пока Россия будет сохранять все энергетические ресурсы и армию. Поэтому это невозможно по военному мнению", — подчеркнул философ.

Можно ли вернуть границы 1991 года

По мнению Фукуямы, вопрос состоит в том, какую часть оккупированной после 1991 года территории может вернуть Украина. Философ отметил, что это тоже будет достаточно сложно. В частности, отметил он, особенно тяжело будет вернуть Донбасс.

"Итак, победа будет означать стабильность в контексте такого рода ограничений. Я не хочу ничего говорить о том, что должно быть приемлемым для Украины, но вопрос о том, будем ли мы делать то, что необходимо для достижения победы, зависит от того, как именно вы ее определяете", – заметил Фукуяма.

Жорин о временно оккупированных территориях

О том, что сейчас невозможно вернуть временно оккупированные территории, в своем недавнем интервью "Фокусу" заявил и заместитель командира 3-й ОШБр Максим Жорин. Военный отметил, что лучше сконцентрироваться на удержании тех территорий, которые находятся под контролем ВСУ.

"Это все супер, что мы мечтаем о возвращении территорий, об этом нужно думать, мечтать и планировать. Однако нужно также реально смотреть на вещи и понимать, что все-таки сегодня сконцентрироваться мы должны на удержании тех территорий, которые находятся под нашим контролем. Когда мы сможем стабилизировать эту ситуацию, когда мы сможем твердо стоять на тех позициях, которые мы сегодня удерживаем, мы можем говорить о возвращении территорий, которые мы временно не контролируем", – подчеркнул Жорин.

Будут ли переговоры с РФ

Но как ни крути, уже отовсюду раздается выражение: что любая война заканчивается за столом переговоров. Вопрос о том, какими будут эти переговоры и кто будет иметь более мощную переговорную позицию.

Чтобы перетянуть этот канат на себя, Украина предприняла неожиданное заход на территорию РФ. Спустя почти три месяца после начала Курской операции ВСУ Россия до сих пор не смогла полностью вернуть контроль над своей территорией.

Зеленский вместе с тем представил миру "План победы". Украина хочет окончания войны и стабильного мира, а не временного. Казалось бы говорить об этом с Россией нет смысла, впрочем, на днях выяснилось, что тайные переговоры между Украиной и РФ на самом деле были еще в 2022 году.

Тогда Украина через международных партнеров вела секретные непрямые переговоры с РФ, в которых было несколько переговорных направлений. Соединенные Штаты "были в курсе" этих контактов, потому что украинская сторона "всегда проводила консультации по всем вопросам". Такое заявление сделал министр обороны Украины Рустем Умеров в интервью The Washington Post.

По его словам, результатом этих тайных переговоров был "гуманитарный коридор", который позволил четырем сотням тысяч украинцев выехать с временно оккупированных Россией территорий, состоялись обмены военнопленными, политическими заключенными и ранеными солдатами, а также "зерновое соглашение", которое позволило Украине восстановить экспортные пути агропродукции по Черному морю. Издание также отметило, что представители США подтвердили, что секретные переговоры прошли в 2022 году, когда Россия публично угрожала применить тактическое ядерное оружие.

"Когда я спросил Умерова, ведутся ли сейчас такие кулуарные переговоры, он ответил, что гуманитарный путь до сих пор открыт", – отметил автор статьи Дэвид Игнатиус.

Мэр Львова о переговорах с РФ

Вопрос переговоров между Украиной и Россией нависает давно, мнения по этому поводу очень отличаются. Кто-то говорит, что пора садиться за стол, другие – что на этом война не закончится, а только заморозится.

Свое мнение по поводу переговоров с врагом высказал на днях и мэр Львова Андрей Садовый. В интервью "РБК Украина" он сказал, что, по его мнению, возможно только "временное спокойствие". В то же время Садовый заметил, что "вечна только смерть", поэтому нужно думать о жизни людей. Мэр Львова подчеркнул, что любая война рано или поздно завершается, но открытым остается вопрос, каким результатом она завершится.

"Я не думаю, что это тайна, что переговоры продолжались и продолжаются. На разных уровнях, используя третьи страны. Хотя есть действующий указ президента о запрете каких-либо переговоров", – сказал Садовый.

Он заметил, что не знает, какими будут эти переговоры. В то же время, Садовый подчеркнул, что это зависит от внутреннего потенциала Украины и понимания, что Россия была, есть и будет всегда врагом для государства. Он также ответил на вопрос, будет ли это не последний раунд.

"Львов за последние 100 лет был частью шести разных стран. Да, нас породил король Даниил, сегодня мы являемся культурной столицей Украины. Это наша гордость, и мы чувствуем эту ответственность, которая на нас сегодня есть. Но еще раз подчеркиваю, вечна только смерть. Жизнь — это временно. Поэтому нужно думать о жизни людей", – подчеркнул мэр Львова.

В каких условиях может завершиться война

Украинский журналист Виталий Портников во время разговора с председателем правления Гражданской сети "Опора" Ольгой Айвазовской сделал другое интересное заявление. Мол, утверждение о том, что когда война с Россией не закончится четким, понятным и справедливым миром, то она начнется снова через 6 месяцев, является полной бессмыслицей. По его мнению, России будут нужны годы, чтобы восстановить экономику до состояния постоянной войны.

“Если война закончится, она не начнется. Потому что, если война закончится, это будет означать, что у России нет экономических ресурсов для ее проведения. Экономические ресурсы за 6 месяцев не возобновляются, они и через 6 лет не возобновляются. России будут нужны годы, чтобы восстановить экономику до состояния постоянной войны. Если они [россияне] согласятся на прекращение огня, значит, у них этих ресурсов уже нет. Если у них эти ресурсы будут, они не согласятся на прекращение огня”, – сказал он.

Виталий Портников отметил, что окончание войны без гарантий и без политического соглашения, только разведением войск, означает возвращение к статус-кво, когда огонь прекращается, санкции не снимаются, никаких гарантий безопасности никто не предоставляет, евроатлантическая перспектива Украины подтверждается, но ничего не происходит. То есть "ситуация только отличается тем, что нет воздушных тревог, нет войны, а войска стоят".

Журналист также предположил, что общество после войны будет другим. По его словам, будет новый шок, усталость и нежелание это снова пережить.

Готова ли Украина к потере территорий в обмен на гарантии безопасности

Также в начале октября советник руководителя офиса президента Михаил Подоляк, комментируя статью издания Corriere Della Sera, заявил, что президент Зеленский якобы был готов к прекращению огня вдоль линии фронта в обмен на определенные обязательства Запада, заявлял, что без проигрыша РФ не существует никаких действенных гарантий безопасности и никто не согласится предоставить их. Хотя бы потому, что сегодня и так слишком много сдерживающих факторов, чтобы просто обеспечить надлежащую ресурсную поддержку Украины.

"РФ продолжит экспансию, увеличив ее объемы и осознавая, что не будет никакой итоговой ответственности за массовые преступления и никто напрямую не будет вмешиваться, даже если она (РФ) будет вырезать тысячами гражданское население. Оставим все же в стороне нелогические иллюзии и неоправданные надежды", — подчеркнул Подоляк.

Он также упрекнул, что части союзников "не хватает политической воли" для принятия действенных решений "по оружию и отмене неформальных запретов". Ну и по факту так и есть, ведь сколько ни говорили о снятии запрета бить оружием дальнего действия по военным складам на территории РФ, чтобы уберечь жизнь гражданских, страдающих от российских обстрелов, кроме громких заявлений украинцы до сих пор ничего не получили.

Напомним, по мнению британского аналитика, существует четыре возможных результата полномасштабной войны России против Украины: "длительная война", "замороженный конфликт", "победа Украины" и "поражение Украины". Независимо от того, какой сценарий возникнет, далеко идущие и травматические социальные, экономические и политические последствия войны будут неизбежны.

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