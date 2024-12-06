"Окна дрожат от взрывов!": оккупанты внезапно перекрыли Крымский мост, у них – паника

Что за хорошие беспилотники залетели в Керчь – в эксклюзиве TSN.UА.
Россияне перекрыли Крымский мост !Утром 6 декабря в оккупированной Керчи прогремели взрывы, а местные – в панике. Говорят, зарево было видно в районе судостроительного завода "Залмв". Минобороны РФ заявило, что это сбивали дроны. Что за хорошие беспилотники залетели в Керчь – в эксклюзиве TSN.UА.
Оккупанты перекрыли Крымский мост
Крым с пяти утра громогласно отмечает День Вооруженных Сил Украины! в районе судостроительного завода "Залив" и в микрорайоне "Аршинцево". Первый взрыв произошел около 7 утра по местному времени. Слышно их было со стороны Крымского моста и завода "Залив".
"Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Тех, кто находится на мосту и в зоне осмотра, просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности”, – говорилось в сообщении
"Грохает с пяти утра!"
Потом очевидцы в местных пабликах заявили, что со стороны Керчи на мосту образовалась огромная пробка. Атака морских дронов продолжается, а взрывы раздаются с пяти утра.
Что писали очевидцы в местных пабликах:
- "Пробка со стороны Керчи, выезд с досмотра. Кто-нибудь знает причину?"
- "Керчь слышит уничтожение БэК. Далеко от берега."
- "Мост закрыт 06:40".
- "Грохает с пяти утра!"
"Крымский ветер" сообщил, что беспилотники совершают прорыв в Керченский пролив. Оккупанты пытались их уничтожить с моря, с берега и с воздуха.
Между тем местных призывали не паниковать, даже несмотря на то, что "грохает с 5 утра" и скоро они могут остаться без воды.
“В Феодосийском водохранилище упал уровень воды, но паниковать не стоит. Вода в город подается из Фронтового водохранилища, где есть запасы порядка 10 млн кубов воды, – заявил председатель Государственного комитета по водному хозяйству и мелиорации Республики Крым Владислав Масляник. – Феодосийское водохранилище наливное и работает в режиме наполнения и опорожнения, то есть не зависит от притоков воды из рек. Заполняется оно посредством переброски из Белогорского водохранилища и от скважин Просторненского, Нежинского и Новогригорьевского водозаборов через Северо-Крымский канал”.
Движение восстановлено
Уже в 9:25, как сообщает "Крымский ветер", россияне возобновили движение по Крымскому мосту. Но очень сомневаемся, что это надолго.
К слову, ранее представитель ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук заявил, что Силы обороны Украины не прекратили атак на Крымский мост.
На YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке видео: "ГРОХАЕТ С ПЯТИ УТРА!" Крымский мост ПЕРЕКРЫЛИ!
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