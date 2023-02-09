"Окно возможностей": почему россияне могут пойти в наступление в самое ближайшее время

По мнению Черника, Путин пытается атаковать, пока украинская армия получит мощное западное вооружение и технику.

Военный аналитик, полковник Петр Черник не исключает, что российские оккупанты могут активизироваться и РФ контратаковать на Луганщине или Харьковщине.

Об этом он заявил в интервью ТСН.ua.

Черник напомнил, что контрнаступательные действия противника продолжаются с ноября. После того, как россияне вывели из правобережной Херсонщины мощную группировку, она была сконцентрирована на восточном фронте. С этого времени происходит оперативное давление противника на наши позиции как в районе Угледара, так и в Северско-Бахмутской дуге.

Может ли РФ контратаковать на Луганщине или Харьковщине?

"Конечно, на такой шаг они могут отважиться", – считает эксперт.

Есть ли для этого у россиян полноценное прикрытие бронетехникой, артиллерией и авицией?

"Нет, нет в полном объеме. Но логика боев под Бахмутом свидетельствует о том, что противник прибег к своей классической, исторической практике применения огромных пехотных валов. И они могут бросить в бой на любом направлении какое-то большое количество своего личного состава", – отметил Черник.

Почему они прибегают к такому типу боевых действий и почему давят именно сейчас

По словам эксперта, путинские элиты и сам диктатор очень хорошо осознают, что в ближайшие месяцы украинская армия будет полностью перевооружена по западному образцу.

"И это будет серьезный паритет, который может создать условия для переломной точки в войне. Именно поэтому они считают, что у них сейчас есть "окно возможностей", — подытожил аналитик.