Около 100 тысяч гривен в месяц: кто получает самые большие зарплаты в Украине в 2025 году и кого бронируют

Работа в Украине / © ТСН.ua

Реклама

Средняя зарплата в Украине составляет 25 000 грн., что на 19% больше по сравнению с августом прошлого года. Эта медиана рассчитана на основе более 198 тысяч актуальных вакансий, размещенных на популярной платформе по поиску работы.

Кто и где получает самые большие зарплаты в Украине в 2025 году, в каких сферах наибольший рост доходов, как получить такую работу и кому предлагают бронирование от мобилизации — рассказывает ТСН.ua.

Самые высокие зарплаты по городам

По данным статистики сайтов по поиску работы, самые высокие зарплаты предлагают в Киеве, где средняя зарплата составляет 30 000 грн. В других крупных городах ситуация такова:

Реклама

Львов — 26 800 грн

Днепр — 25 000 грн

Ужгород — 25 000 грн

Одесса — 24 500 грн

Черновцы — 24 500 грн

Ивано-Франковск — 23 100 грн

Хмельницкий — 23 000 грн

Харьков — 22 500 грн

Тернополь —22 500 грн

Винница — 22 500 грн

Ровно — 22 500 грн

Луцк — 22 000 грн

Черкассы — 22 000 грн

Полтава — 21 500 грн

Николаев — 21 000 грн

Житомир — 20 000 грн

Запорожье — 20 000 грн

Херсон — 20 000 грн

Чернигов — 20 000 грн

Кропивницкий — 20 000 грн

Суммы — 19 000 грн

Кривой Рог — 18 500 грн

Самые высокие зарплаты по профессиям

Больше всего в Украине традиционно получают в сфере IT — более 87 500 грн. Самые высокие зарплаты предлагают в должностях DevOps engineer, Fullstack-разработчик, программист Java и Back end программист. В то же время, средняя зарплата по вакансиям в категории IT, компьютеры, интернет составляет 28 410 грн.

Следует отметить, что расчеты статистики проводятся по методу средневзвешенного арифметического значения, позволяющего приводить к минимуму влияние отдельных вакансий и резюме с неправдоподобными зарплатами. А резюме и вакансии без указания заработной платы не учитываются. В расчете учитывались данные по резюме и вакансиям за последние 7 дней.

Также высокие зарплаты предлагают топ-менеджменту и руководству высшего звена — в среднем более 50 000 грн. В то же время, администрация и руководство среднего звена в среднем получает 30 000 грн.

В сфере недвижимости средняя зарплата по вакансиям составляет 40 000 грн. Также высокие оклады в транспорте, автобизнесе и продажах, закупках — более 30 000 грн.

Реклама

Чуть менее 30 000 грн получают специалисты в сфере строительства и архитектуры, управлении персоналом, HR, сельском хозяйстве, агробизнесе, маркетинге, рекламе и PR.

Какие самые большие средние зарплаты предлагают по профессиям:

Программист Java — 62 500 грн

Медиабаер — 62 500 грн

Риелтор — 55 000 грн

Стоматолог — 55 000 грн

Бизнес-аналитик — 50 000 грн

Прораб — 45 000 грн

Программист PHP — 41 000 грн

Продакт-менеджер — 40 000 грн

Супервайзер — 40 000 грн

Project-менеджер — 40 000 грн

В каких сферах растут зарплаты

Отдельно следует выделить профессии с наибольшим ростом зарплат в 2025 году. Так, лидером стал DevOps engineer, средняя плата которого выросла на 91%. Далее следуют инвестиционный аналитик (+67%), маркировщик (+65%), инженер-программист (+56%) и заправщик картриджей (+54%).

Работа с бронированием

Большим спросом пользуется работа в компаниях по бронированию работников от мобилизации. Такие вакансии на сайте по поиску работы вынесены в отдельный раздел — всего их тысячи в Украине.

Реклама

К примеру, в категории IT, компьютеры, интернет компания «Киевстар» ищет специалиста по продажам Big Data и обещает бронирование. Размер зарплаты в вакансии не указан.

В категории транспорт компания «Селтик» ищет водителя мусоровоза в Киеве. Вакансии указано, что бронируют сотрудника с первого дня трудоустройства. Зарплата — 40 000 грн.

Если вы ищете работу в сфере СМИ, издательства и полиграфии, здесь также достаточно вакансий с бронированием. К примеру, компания «Украинская бумага» в Киеве ищет помощника печатника. Работников учат.

Как получить высокооплачиваемую работу и есть ли вакансии

Высокие зарплаты чаще всего связаны либо с управленческими позициями, либо с узкоспециализированными профессиями, нуждающимися в глубоких технических знаниях или редких навыках. Чтобы получить работу в этих областях, обычно требуется значительный опыт (от 3-5 лет), профильное высшее образование, знание иностранных, а также специфические навыки.

Реклама

К примеру, для топменеджмента необходимы навыки стратегического планирования и управления большими командами, а для специалистов в сфере недвижимости — знание рынка и умение вести переговоры.

Количество вакансий в этих сферах постоянно меняется, но в целом рынок труда активен. Например, в категории «Продажа, закупка» актуально более 11 тысяч вакансий, а в «Топменеджменте» — более 1 тысячи.

Также очень много вакансий — более 11 тысяч — в категории логистика, склад, ВЭД (внешнеэкономическая деятельность). Здесь предлагают в среднем зарплату 25 790 грн в месяц.

Где искать работу в Украине.

В Украине сейчас есть несколько онлайн-платформ, где реально найти работу — независимо от того, ищешь ли офис, удаленную или временную занятость.

Реклама

Это самый популярный и быстрый способ поиска:

Work.ua — крупнейший украинский сайт с вакансиями, удобно фильтровать по зарплате, городу и типу занятости.

Robota.ua — много вакансий от крупных компаний, есть раздел для фриланса

Jooble — агрегатор, собирающий объявления с разных сайтов

OLX Работа: преимущественно предложения от малого бизнеса, временные работы, подработки

DOU.ua — один из главных ресурсов для поиска работы в украинском IT и смежных сферах (программирование, тестирование, дизайн, менеджмент, маркетинг в технологических компаниях)

LinkedIn — подходит для международных и удаленных вакансий, особенно в IT, маркетинге, продажах

Еще один вариант — воспользоваться государственным ресурсом. На сайте Государственной службы занятости есть онлайн база вакансий.

Также работу можно искать в Telegram-каналах с вакансиями или в Facebook-группах — по профессиям и городам или в профессиональных сообществах.

Можно искать вакансии прямо на сайте компаний. К примеру: Rozetka, Новая Почта, Monobank, SoftServe, EPAM, Luxoft.

Реклама

Чтобы повысить шансы, в частности, в поиске работы в сфере IT, стоит создать сразу несколько профилей на разных сайтах, подготовить резюме и по возможности — LinkedIn-профиль на английском.