Около 100 тысяч гривен в месяц: кто получает самые большие зарплаты в Украине в 2025 году и кого бронируют
Рассказываем, кто и где получает больше всего, кому предлагают бронирование, как получить высокооплачиваемую работу и где ее искать.
Средняя зарплата в Украине составляет 25 000 грн., что на 19% больше по сравнению с августом прошлого года. Эта медиана рассчитана на основе более 198 тысяч актуальных вакансий, размещенных на популярной платформе по поиску работы.
Кто и где получает самые большие зарплаты в Украине в 2025 году, в каких сферах наибольший рост доходов, как получить такую работу и кому предлагают бронирование от мобилизации — рассказывает ТСН.ua.
Самые высокие зарплаты по городам
По данным статистики сайтов по поиску работы, самые высокие зарплаты предлагают в Киеве, где средняя зарплата составляет 30 000 грн. В других крупных городах ситуация такова:
Львов — 26 800 грн
Днепр — 25 000 грн
Ужгород — 25 000 грн
Одесса — 24 500 грн
Черновцы — 24 500 грн
Ивано-Франковск — 23 100 грн
Хмельницкий — 23 000 грн
Харьков — 22 500 грн
Тернополь —22 500 грн
Винница — 22 500 грн
Ровно — 22 500 грн
Луцк — 22 000 грн
Черкассы — 22 000 грн
Полтава — 21 500 грн
Николаев — 21 000 грн
Житомир — 20 000 грн
Запорожье — 20 000 грн
Херсон — 20 000 грн
Чернигов — 20 000 грн
Кропивницкий — 20 000 грн
Суммы — 19 000 грн
Кривой Рог — 18 500 грн
Самые высокие зарплаты по профессиям
Больше всего в Украине традиционно получают в сфере IT — более 87 500 грн. Самые высокие зарплаты предлагают в должностях DevOps engineer, Fullstack-разработчик, программист Java и Back end программист. В то же время, средняя зарплата по вакансиям в категории IT, компьютеры, интернет составляет 28 410 грн.
Следует отметить, что расчеты статистики проводятся по методу средневзвешенного арифметического значения, позволяющего приводить к минимуму влияние отдельных вакансий и резюме с неправдоподобными зарплатами. А резюме и вакансии без указания заработной платы не учитываются. В расчете учитывались данные по резюме и вакансиям за последние 7 дней.
Также высокие зарплаты предлагают топ-менеджменту и руководству высшего звена — в среднем более 50 000 грн. В то же время, администрация и руководство среднего звена в среднем получает 30 000 грн.
В сфере недвижимости средняя зарплата по вакансиям составляет 40 000 грн. Также высокие оклады в транспорте, автобизнесе и продажах, закупках — более 30 000 грн.
Чуть менее 30 000 грн получают специалисты в сфере строительства и архитектуры, управлении персоналом, HR, сельском хозяйстве, агробизнесе, маркетинге, рекламе и PR.
Какие самые большие средние зарплаты предлагают по профессиям:
Программист Java — 62 500 грн
Медиабаер — 62 500 грн
Риелтор — 55 000 грн
Стоматолог — 55 000 грн
Бизнес-аналитик — 50 000 грн
Прораб — 45 000 грн
Программист PHP — 41 000 грн
Продакт-менеджер — 40 000 грн
Супервайзер — 40 000 грн
Project-менеджер — 40 000 грн
В каких сферах растут зарплаты
Отдельно следует выделить профессии с наибольшим ростом зарплат в 2025 году. Так, лидером стал DevOps engineer, средняя плата которого выросла на 91%. Далее следуют инвестиционный аналитик (+67%), маркировщик (+65%), инженер-программист (+56%) и заправщик картриджей (+54%).
Работа с бронированием
Большим спросом пользуется работа в компаниях по бронированию работников от мобилизации. Такие вакансии на сайте по поиску работы вынесены в отдельный раздел — всего их тысячи в Украине.
К примеру, в категории IT, компьютеры, интернет компания «Киевстар» ищет специалиста по продажам Big Data и обещает бронирование. Размер зарплаты в вакансии не указан.
В категории транспорт компания «Селтик» ищет водителя мусоровоза в Киеве. Вакансии указано, что бронируют сотрудника с первого дня трудоустройства. Зарплата — 40 000 грн.
Если вы ищете работу в сфере СМИ, издательства и полиграфии, здесь также достаточно вакансий с бронированием. К примеру, компания «Украинская бумага» в Киеве ищет помощника печатника. Работников учат.
Как получить высокооплачиваемую работу и есть ли вакансии
Высокие зарплаты чаще всего связаны либо с управленческими позициями, либо с узкоспециализированными профессиями, нуждающимися в глубоких технических знаниях или редких навыках. Чтобы получить работу в этих областях, обычно требуется значительный опыт (от 3-5 лет), профильное высшее образование, знание иностранных, а также специфические навыки.
К примеру, для топменеджмента необходимы навыки стратегического планирования и управления большими командами, а для специалистов в сфере недвижимости — знание рынка и умение вести переговоры.
Количество вакансий в этих сферах постоянно меняется, но в целом рынок труда активен. Например, в категории «Продажа, закупка» актуально более 11 тысяч вакансий, а в «Топменеджменте» — более 1 тысячи.
Также очень много вакансий — более 11 тысяч — в категории логистика, склад, ВЭД (внешнеэкономическая деятельность). Здесь предлагают в среднем зарплату 25 790 грн в месяц.
Где искать работу в Украине.
В Украине сейчас есть несколько онлайн-платформ, где реально найти работу — независимо от того, ищешь ли офис, удаленную или временную занятость.
Это самый популярный и быстрый способ поиска:
Work.ua — крупнейший украинский сайт с вакансиями, удобно фильтровать по зарплате, городу и типу занятости.
Robota.ua — много вакансий от крупных компаний, есть раздел для фриланса
Jooble — агрегатор, собирающий объявления с разных сайтов
OLX Работа: преимущественно предложения от малого бизнеса, временные работы, подработки
DOU.ua — один из главных ресурсов для поиска работы в украинском IT и смежных сферах (программирование, тестирование, дизайн, менеджмент, маркетинг в технологических компаниях)
LinkedIn — подходит для международных и удаленных вакансий, особенно в IT, маркетинге, продажах
Еще один вариант — воспользоваться государственным ресурсом. На сайте Государственной службы занятости есть онлайн база вакансий.
Также работу можно искать в Telegram-каналах с вакансиями или в Facebook-группах — по профессиям и городам или в профессиональных сообществах.
Можно искать вакансии прямо на сайте компаний. К примеру: Rozetka, Новая Почта, Monobank, SoftServe, EPAM, Luxoft.
Чтобы повысить шансы, в частности, в поиске работы в сфере IT, стоит создать сразу несколько профилей на разных сайтах, подготовить резюме и по возможности — LinkedIn-профиль на английском.