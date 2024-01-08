Окончание войны, празднование Рождества по-новому и изменения в ПЦУ— интервью с митрополитом Эпифанием

Православные и греко-католики впервые праздновали Рождество по новому календарю. На старом календаре осталась только церковь Московского патриархата

Сколько украинцев приняли календарную реформу? Изменила ли она что-нибудь внутри самой церкви? Корреспондент ТСН Александр Загородний расспросил у предстоятеля Православной церкви Украины митрополита Эпифания.

Эпифаний спускается до укрытия во время обстрелов

Еще раз я вас поздравляю. И сразу такой провокационный вопрос. Мы встретились только что с вами, и я вам руку не поцеловал. Вас это не возмутило?

Эпифаний: Конечно, нет. Это больше, видите ли, традиция и российская традиция, что верный, как подчиненный, господину должен кланяться, должен целовать в руку. Такое, оказывается, определенное превосходство над верными, что верные — это смиренные рабы. А мы отходим от этой традиции, потому что мы, по словам Христа, являемся друзьями.

Резиденция митрополита Эпифания

Несколько дней назад были ужасные обстрелы Киева, одни из самых страшных. Вы прятались в подвал или, как говорится, на все воля Божья?

Эпифаний: Прятался. Я прятался, потому что это зависит от нас. Также не только мы надеемся на Бога, на все воля Божья, но от нас также зависит многое.

Календарная реформа

Мы с вами встречались где-то больше года назад. И мы тогда говорили о календаре. Мне показалось, что у вас есть такая, знаете, осторожность.

Епифаний: Ну, как предстоятель, я учитывал, я изучал мнения архиереев, священников, верующих нашей церкви. Мы приняли соответствующее решение, хотя в начале были противники. У нас около девяти тысяч общин по Украине и несколько десятков общин нашей церкви сейчас остались на старом календаре. То есть абсолютное большинство, можно сказать, 99% общин и верующих последовали этой реформе, исторической реформе. И есть случаи, где священник не согласился, остался на старом календаре, но община его попросила покинуть. То есть есть такие несколько случаев реальных.

Эпифаний

Одежда священников ВЦУ

Мы два года назад с вами говорили, что вы понемногу меняете церковь даже в одежде священников. То есть, вы даже в этом плане от России отошли?

Эпифаний: Нашей материнской церковью есть Константинопольский патриархат, мы получили оттуда, свет Христовой правды, православие.

То есть, уже визуально отличить можно священников?

Эпифаний: Ну да, сейчас уже зрительно можно отличить, даже по внешнему виду, по камелавкам.

И вот это же одежда, я знаю, такие высокие, эти воротники уже тоже?

Эпифаний: Ну да, это священническое облачение, фелон греческого покрова, он отличается от российского, поэтому можно даже уже определить, что это священник с Православной церковью Украины.

Резиденция митрополита Эпифания

Вас кто одевает?

Эпифаний: У нас в Михайловском Златоверховом монастыре небольшая швейная, несколько шьющих женщин вышивают. Облачение украинского пошива, выполненного в стиле украинской вышивки, очень понравилось многим.

А вы требователен к одежде? Что-то там заказываете специальное для себя?

Эпифаний: Я постоянно ношу церковную одежду, поэтому у меня там и нет каких-то особых костюмов, потому что я никогда не выхожу в костюме на людях, поэтому у меня нет такой потребности.

В спортзал, правда, в таком не пойдешь.

Эпифаний: В спортзал не хожу. Есть беговая дорожка, но я стараюсь ходить, двигаться.

Вы очень много путешествуете.

Эпифаний: Как представитель, как пастор должен быть со своей паствой.

Резиденция митрополита Эпифания

Эпифаний о церкви

Иногда там общаемся, особенно с младшими людьми, и они говорят, ну я бы сходил в церковь, но я не знаю, как себя вести.

Эпифаний: С простого начать, просто прийти в храм, независимо от того, знаешь ли ты знаешь, не знаешь, правило, молитву и так далее, мы всегда говорим о том, что наша церковь открыта для всех, и это не простые слова. Действительно хотим, чтобы люди посещали и не имели определенного страха пересечь порог храма, или поставить там, или не там свечу, будут ли какие-то сразу там...

Я всегда говорил, что не обязательно там женщинам, когда впервые приходят в храм, если нет платка, или нет там юбки и так далее, то это не должно быть преградой, наоборот, человек должен почувствовать, что его ждут, его здесь любят, его поддерживают, ему дадут совет.

О Боге вспоминаем, когда плохо – что говорит Эпифаний об этом

Знаете, мы молимся, когда нам тяжело. А может, надо молиться, когда хорошо?

Эпифаний:

Ну, к сожалению, это правда. Когда человек полон силы и энергии, когда у него складывается в жизни, все хорошо, то ему Бог не нужен.

Мы состоим и из тела, и из души. И для того, чтобы иметь хорошую физическую форму, мы потребляем пищу сколько раз в день?

Я 5 раз. А душа нуждается также в этой пище духовной. И если мы не уделяем душе внимания, то мы становимся духовно черствыми и духовно в конце мертвыми.

И когда приходят к нам проблемы, врывается в нашу жизнь какие-то там болезни, беды, невзгоды, тогда мы вспоминаем о Боге, бежим в церковь, ставим свечу и думаем, что одним визитом и свечой можно решить все проблемы. И нужно всегда благодарить Бога и во время благоденствия, и во время испытаний.

Эпифаний об окончании войны

А у вас есть духовник?

Эпифаний: Нет, ну всем мы нуждаемся в этой духовной поддержке.

Я всегда благодарю Бога даже за прожитый день, за все те благодеяния, которых Он благоволит и меня, и в целом церковь, и Украину в это непростое время испытаний.

И просим о том, чтобы Господь нас не покидал, дальше благословлял и поддерживал, и довел нас до полной победы.

Сейчас очень многие задают вопрос, когда завершится эта лютая и страшная война. Я возлагаю надежду на Бога и верю, что Господь может создать такие условия, когда все изменится. И мы получаем победу, мы восстановим нашу территориальную целостность. И дальше будем совместно, вместе с Божьей помощью строить наше единое украинское государство и развивать нашу единую поместную украинскую православную церковь.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: ❓ Сколько украинцев приняли календарную реформу? Откровенный разговор с Митрополитом Эпифанием

Напомним, митрополит Эпифаний напомнил патриарху Кириллу открытие разрушенного собора в Одессе.

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