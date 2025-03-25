Окончание войны в Украине до 20 апреля: Жданов объяснил, возможно ли это

США все еще рассчитывают заключить соглашение о перемирии в Украине к Пасхе, 20 апреля, пока Россия усиливает удары по украинским городам и подает сигналы, что она не спешит достигать соглашения, пишет Bloomberg со ссылкой на источники. В то же время в Белом доме признают, что эти сроки могут сместиться из-за "больших разногласий" в позициях сторон.

Так реально ли заключить временное перемирие между Украиной и Россией, нужно ли оно, когда и как это может произойти и сколько еще будет продолжаться война – об этом в комментарии сайту ТСН.ua рассказал военный эксперт Олег Жданов.

Окончание войны 20 апреля: почему такая дата

Заявления о надеждах на перемирие в Украине до 20 апреля больше похожи на популизм, говорит Олег Жданов.

"Особенно со стороны спецпредставителя президента США Дональда Трампа Стива Виткоффа. Он фактически перебрал на себя обязанности госсекретаря Соединенных Штатов, при этом нивелировав Марко Рубио. Он очень много наговорил, но сегодня, даже исходя из тех скупых данных относительно хода переговоров в Эр-Рияде рабочими группами Российской Федерации и Украины, речь идет лишь о временном прекращении огня в Черном море и по энергетическим объектам”, – пояснил Олег Жданов.

Россия настаивает на прекращении огня в акватории Черного моря и возобновлении зерновой сделки. Украина соглашается на прекращение огня в Черном море и настаивает на прекращении атак по энергетическим объектам.

"Так что, ни о каком 20 апреля, ни о каком всеобъемлющем прекращении огня я здесь не слышу. Может, они не договаривают всей правды. Но из тех данных, которые есть в открытом доступе, идет речь о временном перемирии", — отмечает эксперт.

Почему даже временное перемирие невозможно

Всеобъемлющего перемирия на суше, на линии боевого столкновения в нынешних условиях достичь физически невозможно, считает Олег Жданов.

"Что бы ни делайте — почти миллион человек находится в прифронтовой зоне. И гарантировать, что никто из них не откроет огонь без привлечения третьей стороны, которая бы не просто контролировала, а развела бы противоборствующие стороны, которая бы взяла на себя ответственность за выполнение требований прекращения огня — без этого решить этот вопрос невозможно", — объясняет Олег Жданов.

По его словам, для Украины нет никакого смысла в частичном перемирии.

"К сожалению, я так понимаю, что это давление со стороны из США. Трамп хочет просто, чтобы мы прекратили огонь. Даже американские политологи пишут, что в Белом доме никакого плана нет, они действуют ситуативно. Трамп хочет, и он давит — давайте прекращать огонь, а там разберемся. Главное – перестать стрелять, чтобы никто не умирал. К сожалению, так. Поэтому мы вынуждены были согласиться”, – говорит Олег Жданов.

Какие могут быть последствия временного перемирия

По его мнению, Украине выгодно только прекращение атак по энергетике, чтобы сохранить нашу инфраструктуру.

"Россия настояла на том, что если прекращать огонь, то долгосрочно. И сначала Белый дом за это уцепился, рассматривал такой вариант. А потом, скорее всего, они поняли, что сегодня это просто нереально – остановить две огромные армии, которые ведут активные боевые действия на линии фронта в 1200 км”, – говорит эксперт.

В то же время, России нужна остановка боевых действий, оперативная пауза. У врага напряженная ситуация с логистикой, укомплектованием и подготовкой войск.

"Для них оперативная пауза была бы очень выгодной. Но вы же представляете, что после 30 суток прекращения огня мы получаем плюс одну общую военную армию в составе российских войск. Потому что их мобилизационная система 35 — до 40 тысяч может выдать в месяц. А если они не будут нести потерю, то это же пойдет в плюс. Также заводы выпустят какую-нибудь технику и вооружение, которую смогут восстановить за этот месяц”, – объясняет Олег Жданов.

Он отмечает, что временное 30-дневное перемирие – это самый плохой сценарий для Украины.

"Но США настаивают, и мы идем на уступки и при этом пытаемся защитить свою энергетику. Кстати, очень интересный вопрос. Вот все говорят, перестать бить по инфраструктуре и энергетике. А по жилым кварталам? А по другим объектам можно бить? То есть "Шахеды" как летели, так и будут лететь. Кто дал четкое определение того, где инфраструктурный объект, где энергетический объект, а где объекты, по которым вообще нельзя бить? Говорят, что мы повезли какой-то список этих объектов для ознакомления. Я не очень верю, что Россия примет их во внимание. Они их возьмут, но в качестве первоочередных или приоритетных целей для поражения”, – говорит Олег Жданов.

Закончится ли война в Украине в 2025 году

Многие украинцы надеются, что после завершения переговоров в Эр-Рияде война в Украине закончится. Однако, по словам Олега Жданова, даже о временном перемирии или о прекращении атак по энергетике с Россией договориться невозможно.

Противник уже согласился на прекращение ударов по энергетической инфраструктуре, но не прекращал обстрелы ни на день.

"И они будут продолжать. Сейчас Россия начинает разворачивать, особенно на базе Курской области, новейшую информационную кампанию по дискриминации нашего государства и Сил обороны. Якобы мы там зверства делали, все разграбили, убили, изнасиловали и так далее. И я думаю, что такое будет не только по отношению к Курску. Россия сейчас по всему миру будет снова кричать”, – говорит Олег Жданов.

Если чуда не произойдет, Украину ждут годы войны

По словам эксперта, у Украины сегодня нет выбора. Мы будем вынуждены закончить войну военным путем или должно произойти чудо.

"В том смысле, что западный мир должен занять четкую позицию. Перестать бояться Россию. Это на грани фантастики. Опять же, если бы нам предоставили необходимое количество оружия, мы могли бы уже давно решить этот вопрос военным путем. Но нет. Если Дональд Трамп говорит, что “Путин – хороший парень”, если он в него верит, и он не хочет – он может, но не хочет применять против России реальные санкции, которые бы закончили эту войну на условиях справедливого мира”, – говорит Олег Жданов.

Он обратил внимание, что президент Владимир Зеленский первым озвучил фразу "справедливый мир". Она заменила в его формулировках "границы 1991 года".

"Сегодня "справедливый мир" вспоминают западные партнеры, а наше руководство говорит уже о чем-то вроде "достойного мира". Умеров сказал "достойный мир". Что такое достойный мир? О чем идет речь? Так что я не вижу другого выхода, как военный путь. Дипломатический путь не просматривается до тех пор, пока США стоят на стороне Кремля, а Европа не может решиться оказать нам поддержку и занять четкую политическую позицию. Если чуда не произойдет, нас еще ждут годы войны”, – считает Олег Жданов.

Когда закончится война в Украине

Он напомнил, что руководитель Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов летом в своем интервью прогнозировал, что война будет продолжаться до 2026-2027 годов.

"Возможны периоды, когда будут очень активные боевые действия, как сейчас. Возможны периоды, когда боевые действия будут угасать из-за истощенности сторон. И возможно даже на отдельных участках временное прекращение огня. Но я очень сильно в последнем сомневаюсь. Сама война, она сейчас будет переходить в затяжной характер", — считает Олег Жданов.

Напомним, социологи узнали, как украинцы оценивают временное перемирие. Так, абсолютное большинство положительно воспринимает предложение о 30-дневном прекращении огня, выдвинутое России после первых переговоров между Украиной и США в Саудовской Аравии.

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