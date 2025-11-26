"Окончание" войны в Украине и кровавые ракетные удары: Жданов объяснил, зачем это Путину

Олег Жданов / © ТСН

Военный эксперт Олег Жданов считает, что россияне намеренно осуществляют кровавые ракетные удары по Украине во время слухов о возможном окончании войны. Таким образом РФ хочет создать невозможные условия для проживания в Украине.

Об этом он сказал в интервью ТСН.ua.

«Устраивает террор гражданского населения. Семь попаданий в жилые дома в Киеве, причем все прямые попадания. Это не падение обломков сбитого „Шахеда“ или ракеты. И, скорее всего, расчет был именно такой, как по теории вероятности, что все равно попадет — снижение „Шахеда“ на максимально малую высоту, и в любом случае он попадет в какую-то многоэтажку. Примерно такой вариант я вижу, судя по сегодняшним попаданиям», — объясняет военный эксперт.

Олег Жданов отмечает, что Россия устраивает массированные удары под какие-то политические события.

«Кстати, вчера прозвучало заявление от Кремля официально, что европейский план — он непригоден, антиконституционный по российской конституции, и они его даже не будут рассматривать. Поэтому Путин фактически этим ударом после такого заявления показал свое «фе» относительно тех переговоров, которые шли в Женеве в эти выходные», — говорит военный эксперт.

Он добавляет, что накануне атаки, вечером 24 ноября, президент Украины Владимир Зеленский предупреждал о том, что Россия может нанести удар в ближайшее время, и призвал не пренебрегать сигналом воздушной тревоги.

