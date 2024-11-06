"Окончание" войны в Украине и шок для Европы: западные эксперты проанализировали, чего ждать от Трампа

Новым президентом США стал республиканец Дональд Трамп. Он выступил перед своими поклонниками во Флориде с победоносной речью. В ходе выступления он назвал себя 47-м президентом США.

Что об этом думают эксперты в Европе - в сюжете корреспондента "Радио Свобода" Зоряны Степаненко.

В Европе у Трампа есть фанаты и хватает критиков. Открыто желал ему успеха Виктор Орбан. А комиссар по внутреннему рынку ЕС, например, вспоминает, как президент Трамп грозился вывести США из НАТО и отказывался помогать членам Евросоюза в случае вооруженного нападения на них. Возможно, его возвращение к власти мотивирует ЕС больше заботиться о собственной обороне, полагают эксперты.

"У нас проблема с достижением значительного прогресса в общей обороне и тем, чтобы реально помочь Украине. Сейчас в Брюсселе распространена теория, согласно которой победа Трампа была бы правильным шоком для ЕС, чтобы сплотить свои действия по Украине в частности и взять на себя гораздо большее бремя. Никто не знает, действительно ли Трамп бы бросил Украину, так сказать, под автобус. Многие говорят, что он бы воспринял это как признак слабости Запада и США и поэтому не сделал бы этого", - говорит Роланд Фроденштайн, основатель Brussels Freedom Hub.

Есть и противоположные мнения, основанные на риторике Трампа. Зеленского называл "крупнейшим продавцом в истории" и обвинял, наряду с администрацией Джо Байдена, в войне. Предлагал Украине занимать средства. Обещал мир за сутки и говорил, «прекрасно ладит» с Владимиром Путиным. Поэтому некоторые аналитики считают: Трамп может подорвать военную помощь Киеву от крупнейшего донора - США и подтолкнуть к территориальным уступкам.

"Он считает, американцы устали от войны в Украине и поддержки Киева. Похоже, он хочет, чтобы война закончилась любой ценой. Не исключено, что Трамп попытается заключить какое-либо соглашение с Путиным в Москве из-за глав украинцев", — считает Маркус Цинер эксперт "Германский фонд Маршалла".

Напомним, на выборах президента США Трамп набрал 277 голосов избирателей из 270, необходимых для победы. Спикер Палаты представителей Майк Джонсон объявил Трампа избранным президентом.

Также известный журналист Time Саймон Шустер описал , что значит для Украины победа Трампа.

Ранее Трамп сделал заявление о войне.

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