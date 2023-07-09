"Окончание войны за 5 минут", ядерная угроза и когда Путин согласится на мир: ответы Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что Россия не осмелится применить против Украины ядерное оружие, но может готовить провокации на Запорожской АЭС. Также он убежден, что Путин всерьез задумается о мирных переговорах, когда ВСУ подойдут к административным границам оккупированного Крыма.

ТСН.ua собрал самые интересные тезисы по интервью Зеленскому изданию ABS News.

Возможен ли ядерный удар по Украине

Президент Зеленский считает, что Путин не решится на ядерный удар по территории Украины, однако он отмечает, что вероятна провокация на Запорожской АЭС.

"Есть ли другие взрывчатки на месте? Да. Могут ли они сейчас увидеть взрывчатку? Нет. Достаточно ли людей, которые... беспристрастны, чтобы сделать какие-то выводы относительно того, какая часть территории загрязнена минами? Нет", - прокомментировал заявление МАГАТЭ Зеленский.

ЧВК "Вагнер" в Беларуси: есть ли угроза для Украины

Владимир Зеленский убежден, что угрозы для северных областей Украины из-за передислокации ЧВК "Вагнер" в Беларусь, нет. Он подчеркнул, что не знает, почему Пригожин прекратил свой мятеж.

"Вот что я считаю, исходя из разведки... он (Евгений Пригожин - главарь ЧВК - ред.) стал политической фигурой. И это, на мой взгляд, было его основной целью. Почему он остановился? Ну, я не знаю наверняка", - сказал Зеленский.

Зеленский о заявлении Трампа об "окончании войны за 24 часа"

Также украинский лидер отреагировал на заявления экс-президента США Дональда Трампа о том, что он "окончил бы войну за 24 часа".

"Единственное желание довести войну до конца - это красиво. Но это желание должно базироваться на каком-то реальном опыте. Дональд Трамп уже имел эти 24 часа в свое время. Мы были в состоянии войны, не полномасштабной войны, но мы были в состоянии войны и поскольку я предполагаю, что он имел это время в своем распоряжении, но он, видимо, имел какие-то другие приоритеты", - сказал он.

Зеленский отмечает, что таким образом "Байден мог бы закончить войну за 5 минут", но Украина бы никогда не согласилась на мир в обмен на свои территории.

Как заставить Путина к переговорам

Президент Украины отметил, что Путин всерьез может задуматься о переговорах, если украинское контрнаступление будет удачным. Он отметил, что это произойдет, когда ВСУ будут возле Крыма.

"Ну, это абсолютно понятная, логичная риторика, что в тот момент, когда Украина достигнет административной границы с временно оккупированным украинским полуостровом, Крымом, очень вероятно, что Путин будет вынужден искать диалога с цивилизованным миром, в отличие от того, как это было до полномасштабного вторжения, потому что он будет ослаблен", - сказал Зеленский.

Напомним, Зеленский рассказал об активных действиях на передовой и поименно поблагодарил воинов ВСУ.

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