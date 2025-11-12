Окончание временной защиты в ЕС: что будет с украинскими беженцами

В ЕС думают, что делать с беженцами из Украины / © facebook.com/dmsu.gov.ua

В Евросоюзе готовятся завершать временную защиту украинских беженцев. Срок ее действия истекает менее, чем через полтора года. После этого судьбу почти пяти миллионов украинцев будут решать государства-члены. Но вряд ли они предложат принципиально новые статусы.

Остаться в ЕС смогут прежде всего те, кто там работает или учится. Не планируют выгонять и уязвимые категории. Например, людей с инвалидностью или пенсионеров.

Об этом говорится в материале корреспондента «Радио Свобода» в Брюсселе Зоряны Степаненко.

Что говорят украинцы, которые едут в ЕС

В Бельгию продолжают прибывать украинцы.

«Собралась и приехала — мне просто захотелось! Потому что там война у нас идет и там трудно с работами, вообще трудно жить», — говорит беженка из Хмельницкой области Анжела Колесник.

Украинцы продолжают бежать от войны и бедности в Евросоюз.

«Мы с сыном вообще ждали в машине, муж стоял в очереди. Приехали где-то в час, кажется, ночи. Мы немного даже поспали», — говорит Наталья Левицкая, беженка из Чернигова.

Семья Левицких в начале вторжения выехала в Германию — самое популярное направление для украинских беженцев. В надежде, что дома стало безопаснее, впоследствии вернулись в родной Чернигов. Но задержались там всего на месяц.

В очереди есть и те, кто решился ехать только когда война подобралась совсем близко. Людмила из Запорожья — впервые в жизни за границей. Слезы мешают ей говорить. Поэтому за маму главным образом отвечает дочь, которая на четыре года раньше стала беженкой.

«Прилет был. Окна повыбивало», — рассказывают женщины.

Заметны в очереди — юноши в возрасте до 22 лет, наплыв которых, после принятия в Украине закона, открывшего и для них Европу, фиксируют во многих странах.

В 2027 году украинцы потеряют временную защиту в ЕС

Украинцы строят планы в Евросоюзе, который менее чем за полтора года готовится свернуть для них статус временной защиты. Он действует до марта 2027 года. После не будет никакого общеевропейского подхода. Попытка договориться о нем провалилась.

Таким образом судьба четырех миллионов семисот тысяч украинцев оказывается в руках государств-членов. Брюссель будет пытаться их координировать: слишком большие разногласия вызовут внутреннюю миграцию. Но в конце концов каждое введет собственные правила пребывания украинцев. Это уже сделала Польша, которую в Еврокомиссии за это называют «образцом для подражания».

«Если вы находились под временной защитой в течение 12 месяцев, то можете легко перейти на трехлетнее временное пребывание в Польше. И они также будут способствовать этому с помощью специального приложения, чтобы было легко подать заявку на него, без необходимости специальных заявлений от работодателя», — говорит спецпредставитель ЕС по вопросам украинцев Илва Йоханссон.



Новый статус, который Польша предлагает почти миллиону украинских беженцев на своей территории, тоже временный. И лишает некоторых льгот, например права на бесплатную медицину. Что делать с украинцами после марта 2027 года — думают в Германии, принявшей их рекордное количество: почти миллион двести тысяч. Работу там находят все больше беженцев. Но строители или уборщики после сворачивания защиты — сейчас не имеют шансов остаться ни в Германии, ни в Чехии, замыкающей тройку государств-лидеров по количеству беженцев из Украины. Она приближается там к четыремстам

В ряде государств ЕС закрывают приюты для расселения украинцев или делают требования к их проживанию более строгими. В частности, в Нидерландах ожидают, что трудоустроенные беженцы свое муниципальное жилье будут оплачивать.

Готовятся также после марта 2027-го разработать новое разрешение для украинцев. А критерием будет прежде всего вклад в местную экономику и общество. И именно им, очевидно, будет руководствоваться большинство стран-членов ЕС, определяя судьбу миллионов украинцев из неуязвимых категорий.

