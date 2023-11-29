Окопная война: кто позволил России построить тысячи километров "зубов драконов" и "линий Суровикина" и можно ли их уничтожить

Ситуация на фронте очень непростая. Наши воины сдерживают атаки врага и мужественно держат оборону на востоке и юге Украины. И так длится уже много месяцев. На оккупированных территориях враг построил более 6 тысяч километров окопов, укреплений и сооружений.

По данным DeepState, наиболее защищенными от нашего наступления являются оккупированные территории Запорожской – 1869 км, Донецкой – 1865 км, Луганской – 1140 км и Херсонской – 886 км областей.

Длина вражеских окопов

Сайт ТСН.ua выяснял, как случилось, что враг сумел настолько быстро построить окопы для обороны и что нужно, чтобы уничтожить эти километры инженерных сооружений противника.

Враг сумел прийти в себя

Военный эксперт Игорь Романенко отмечает, что роль и значение инженерного оборудования очень важны на войне.

"Я когда-то спрашивал у своего дедушки, прошедшего Вторую мировую войну солдатом-водителем, он служил в зенитно-ракетном дивизионе: что для него было самым сложным на войне? Он говорил, что труднее всего было – рыть окопы. А поскольку у него была машина, это было еще труднее, потому что ее тоже нужно было маскировать. Но он дружил с солдатами из пехоты и они ему помогали. Окоп на войне – спасает жизнь", — рассказывает сайту ТСН.ua Игорь Романенко, генерал-лейтенант в отставке, заместитель начальника Генерального штаба (2006-2010 гг).

По его словам, за шесть месяцев в Запорожской области, а именно на Бердянском и Мелитопольском направлениях, наши войска продвигались вперед, но смогли пройти всего 14-15 километров. Враг успел нарить здесь километры окопов и построить инженерные сооружения для отражения атак.

"Нашим бойцам удалось пройти первую линию обороны противника, а вот вторую, и наиболее оборудованную "линию Суровикина", не удалось прорвать. На других направлениях тоже самое. Все очень просто – россияне пришли в себя после первого года войны и сделали выводы из собственных ошибок. Они выполнили "домашнее задание" – быстрое строительство оборонных и инженерных сооружений", — отмечает Игорь Романенко.

Окопы оккупантов в Запорожье Фото со спутника Sentinel-2

Вооружение – чайными ложками

Генерал-лейтенант в отставке подчеркивает, причина того, что россияне смогли нарыть такое количество окопов и настроить большое количество защитных инженерных сооружений, кроется, по его мнению, в затягивании западных партнеров по предоставлению нам необходимого оружия – у россиян было время на строительство фортификационных сооружений.

"Чем дольше мы готовились к контрнаступлению, тем быстрее россияне окапывались. Наши генералы еще прошлой осенью просили соответствующее вооружение, а союзники, и прежде всего, американцы, с этим не спешили. Думаю, все помнят историю с танками Abrams? Их долго нам везли и будто довезли, потому что уже дальше было неудобно их только обещать. Но эти танки нигде не запускают в работу, потому что при такой активности вражеской авиации они просто будут уничтожены, а это – позор.Такие танки могут эффективно работать только при прикрытии с воздуха. А когда оно будет? Нам полтора года морочили голову с авиационной коалицией, но самолетов F-16 не предоставили. Хотя организационно и технически это реально можно было уже сделать. Так что если вооружение снабжать чайными ложечками, то и результат имеем соответствующий", — говорит Игорь Романенко.

Эксперт настаивает на том, что для штурма вражеских окопов нужно современное оружие, чтобы спасти жизнь украинских воинов/фото Генерального штаба ВСУ

К рытью окопов привлекли всех

Эксперт убежден, что для эффективного контрнаступления у нас не хватило достаточного количества современного оружия, которое бы уничтожало окопы и укрепления противника. А еще не следует забывать, что враг у нас опасен, он пришел в себя и учится на собственных ошибках.

"Нам пришлось собирать свои силы, без учета современного оружия, а контрнаступление перенести с весны на лето. Все это время россияне не сидели сложа руки, они – строили укрепления, рыли окопы. К этому они привлекали – военных, гражданских, всех. Россия имеет для этого ресурсы. Поэтому использовала это время для инженерного оборудования своих позиций. Мы смеялись над "зубами дракона" на "линии Суровикина", а это все, к сожалению, сработало. И мы не смогли достичь желаемого результата, только благодаря одной смелости наших ребят", — добавляет Игорь Романенко.

На "драконьи зубы" россиян нужны мощные дроны/коллаж ТСН.ua

Чем уничтожать окопы россиян?

Эксперт убежден, что нужно разрушать вражеские окопы и укрепления. А разрушить их можно мощными средствами поражения – артиллерийскими снарядами 155 калибра, которых нам сейчас очень не хватает.

"Партнеры из Европы обещали нам предоставить 1 миллион таких снарядов, но до сих пор такое количество не дали. Почему? Потому что решили производить их у себя, а мощностей у всей Европы для этого нет. Покупать же их в любом-другом месте они не хотели, потому что здесь сработало правило – "средства европейцев должны оставаться у самих европейцев". Благодаря такому подходу, мы до сих пор не имеем обещанного миллиона снарядов. Немцы передали нам 20 тысяч таких боеприпасов за последнее время. Но их хватит на 2-3 дня, если растянуть на время ведения боевых действий. Тем временем россияне, используют до 50-80 тысяч снарядов всего за 1 день", — утверждает Игорь Романенко.

Должны пробивать бетон в бункерах

Эксперт отмечает, что вражеские окопы и оборонные конструкции следует разрушать мощным оружием. По его словам, недавно нашим военным предоставили ATACMS, но это лишь кассетные боеприпасы, которыми можно эффективно бить по вражеской пехоте и легкой бронированной технике.

Враг начал активное применение управляемых авиационных бомб. Фото: / Фото: Defence express

"А нам нужны ATACMS, которые бы пробивали бетон на укреплении, чтобы боевая часть взрывалась непосредственно в бункере. Это было бы эффективное оружие против инженерных конструкции врага, но у нас пока его нет. Благодаря британцам и французам, мы получили ракеты, поражающие врага на расстоянии до 300 километров. Но, например, немцы нам таких ракет не дают, а американцы не дают ATACMS с мощной боевой частью. Также вражеские окопы можно эффективно уничтожать, нанося удары авиацией и используя управляемые авиационные бомбы весом в 500 килограмм, а еще лучше весом в 1-1,5 тонны, применяя фугасные и кассетные бомбы. Так, кстати, и действуют против нас россияне, обстреливая наши позиции. Но у нас такой возможности, к сожалению, нет", — рассказывает Игорь Романенко.

Нам нужно более мощное оружие/фото Генеральный штаб ВСУ

Нужны ракеты собственного производства

Эксперт убежден, что оборонительные укрепления противника можно уничтожать и оружием отечественного производства, но для этого необходимо наладить его конвейерный выпуск.

Романенко говорит, что хорошо себя зарекомендовал модернизированный "Нептун". Также есть интересные разработки у "Сапсана", например, "Гром2" — украинский оперативно-тактический ракетный комплекс.

"Такое оружие нужно ставить на массовое производство и отправлять на фронт. Также можно уничтожать вражеские укрепления тяжелыми дронами, которые имеют мощную боевую часть, потому что такими легкими дронами, которые есть сейчас в военных, ситуацию не решить. Нужно мощно бить по вражеским окопам и траншеям — главное, чтобы было чем", — заключает Игорь Романенко.

Россияне копают окопы с помощью тяжелой техники

Почему протяженность окопов не должна пугать

Военный эксперт Олег Жданов считает, что нужно систематически и прицельно уничтожать врага, и нас не должно поражать протяженность окопов россиян.

"Можно накопать и 10 тысяч километров окопов. Но если в этих окопах не будет бойцов или же они будут недостаточно мотивированы на защиту этих позиций, то это лишь инженерные сооружения, оборудованные с помощью лопат или выкопанные механическим способом. Не более того. Поэтому не нужно терять сознание от этих вроде бы больших цифр. Россия использует масштабность нарытых окопов, как единственный способ, который может обеспечить им хоть какую-то гарантию того, что завтра мы не пойдем в наступление и не прорвем эти окопы. Поэтому протяженность окопов – это не показатель", — рассказывает сайту ТСН.ua военный эксперт Олег Жданов.

Окопная война/фото Генерального штаба ВСУ

Любители окопной войны

Он добавляет, что окопная война – это фишка россиян, они по-другому воевать не умеют.

"Россияне не умеют вести мобильную или активную оборону, как, например, наши военные, которые демонстрируют это уже не первый месяц, сдерживая наступление противника и идя в наступление. Поэтому россияне и закапываются. Окопная война – это уровень даже не Второй, а Первой мировой войны. Тогда воевали окоп на окоп и все зависело от количества в окопах бойцов, и кто из них глубже закопается. Война в окопах — это фишка россиян, другого от российской армии и ждать не стоит", — говорит Олег Жданов.

Как их нужно уничтожать

Эксперт считает, что уничтожать окопы оккупантов нужно всеми имеющимися огневыми средствами.

"Желательно делать это дистанционно — артиллерия, беспилотники, ракеты и авиация. Именно этими средствами надо наносить врагу максимальный урон и наносить удары по их окопам. После этого нашей пехоте будет гораздо легче штурмовать укрепления. Не удивлюсь, если в траншеях никого не окажется после артобстрела. К такому стремится каждая армия, и войско, у которого лучше выходят такие действия — побеждает", — объясняет эксперт.

Нужно бить по окопам врага всеми средствами поражения/фото Генеральный штаб ВСУ

Тактика захватчиков

Олег Жданов говорит, что мы не могли проконтролировать происходящее на оккупированных Россией территориях, а именно появление там километров окопов и инженерных сооружений.

"Россия оккупировала часть украинских областей и царила там как хотела. Эта армия не умеет по-другому воевать, она умеет только хорошо рыть окопы. Поэтому после стабилизации линии фронта они сразу начали оборудовать линию обороны для того, чтобы удержать захваченную территорию. Это их принцип ведения боевых действий: прошли километр – отрыли окоп для обороны, еще прошли километр – отрыли новые позиции для обороны, а затем объединили их в линию обороны. Таков у них принцип захвата территорий", — рассказывает Олег Жданов.

Штурмовики на учениях оттачивают боевое мастерство/фото Генерального штаба ВСУ

Кто должен копать окопы у нас?

Эксперт добавляет, что как раз в умении рыть окопы российская армия опережает нас. А нам еще нужно мотивировать бойцов, чтобы они брались за лопаты.

"В российской армии сейчас оборонные сооружения строят крупные дорожные и строительные компании. Тот же Росавтодор – роет окопы, причем делает это очень быстро и профессионально. А у нас такого почему-то нет. Наоборот, по телевидению, я услышал шокировавшую меня рекламу. Когда ребенок спрашивает у отца: "Папа, а ты хорошо зарылся или нет?". Мы, к сожалению, возлагаем инженерное оборудование позиций на наших бойцов, и это в 21 веке? По-моему, это очень странно. Посмотрите на россиян, учитесь у врага", — заключает Олег Жданов.

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