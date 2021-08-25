"Окопный хирург" и его пациенты: операционный стол Александра Данилюка был в блиндаже, во время операций он стоял на коленях

"Окопный хирург" и его пациенты: операционный стол Александра Данилюка был в блиндаже, во время операций он стоял на коленях

Украинские бойцы, которых военный хирург оперировал под обстрелами на Донбассе, пришли поблагодарить за спасенные жизни на праздничный эфир ТСН.

В феврале 2015 года военный хирург Александр Данилюк и его команда оказались единственными медиками в окруженном Дебальцево. Девять дней он оперировал раненых в обычном блиндаже. В течение последних шести лет "окопный хирург" собирает информацию о тех, кого удалось спасти под обстрелами.

Об этом 25 августа говорится в сюжете ТСН.19: 30.

У Александра Данилюка, который остался единственным хирургом в своем подразделении, не было операционной, спасать жизни ему приходилось в обычном блиндаже — убежище для проживания. Со стеллажа и каремата здесь соорудили нечто похожее на операционный стол. Возле раненых медики стояли на коленях.

Операции проходили с фонариками, без нужных инструментов, с нехваткой медикаментов и обезболивающих. А раненых — даже не очередь, а конвейер. Об этой окопной хирургие в 21 веке в центре Европы хирург позже написал книгу "Те, что устали бояться".

"На протяжении девяти суток в условиях окружения и обстрелов страх не мог быть постоянно. Даже самый большой страх заканчивается, когда у тебя уже нет сил бояться ", — отметил хирург.

На импровизированном операционном столе в блиндаже Александра Данилюка не умер ни один боец, хотя ему пришлось нарушить все правила хирургии. Медик говорит, что не помнит всех спасенных — через его руки за 9 дней прошло 95 раненых.

Также читайте Во Львове умер военный медик и миротворец Игорь Илькив

Некоторые из бойцов, которых Александр Данилюк оперировал под обстрелами в Донбассе, сделали сюрприз спасителю и пришли на праздничный эфир ТСН. Перед тем, как встретиться с хирургом, они обнимались, как родные, и шутили, что у них одинаковые послеоперационные шрамы, потому что их всех спас один человек.

Владимир Глизнер попал на операционный стол с ранением плеча и головы. Хирург зашивал его без обезболивания. Эта первая помощь была оказана столь качественно, что в дальнейшем спасла Владимира от ампутации.

Впоследствии он пережил еще 12 операций в различных госпиталях, но искал фамилию своего первого спасителя.

На встречу с Александром Данилюком из Ивано-Франковска приехал Александр Римик. Это тот боец, которого хирург не забудет никогда. Ожоги, оторванные пальцы, разбитое лицо, снесенная челюсть.

Александр Римик долго восстанавливался. А хирург после выхода из Дебальцево хотел узнать, как сложилась судьба его пациента и нашел телефон мамы.

К сожалению, многие бойцы, которым Данилюк оказывал первую медицинскую помощь, погибли, когда прорывались из окружения. Российские войска расстреливали украинскую технику из артиллерии.

Коллега и пациент Данилюка — фельдшер Вадим Свириденко среди мертвых боевых товарищей продержался 3 дня и 4 ночи на безумном морозе.

"Я считаю именно ночи, потому что ночью мороз опускался до 25 градусов. Когда я через плен вышел на нашу сторону, врачи объявили вердикт — ампутация 4 конечностей ", — вспоминает он эти ужасные моменты жизни.

Вместо конечностей у Вадима теперь 4 протезы, но это не мешает ему поднимать штангу, заниматься бегом и выигрывать марафоны.

После праздничного эфира врач и спасены ним бойцы еще долго не могли разойтись, они сжимали друг друга в объятиях и радовались жизни, планируя совместное восхождение в горы.

Новости Украины: спасенные бойцы сделали сюрприз "окопному хирургу" и встретились с ним

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку