Окопы, грязь и змеи: в каких условиях защищают Украину от боевиков военные ООС в поселке Широкино

За последние 10 месяцев от пуль снайперов погибли более 20 украинских воинов на Донбассе.

На Донбассе уже вторые сутки без обстрелов. Бойцы связывают снижение активности врага с погодой, потому что обильные дожди заливают окопы и заставляют боевиков "взять перерыв".

Об этом говорится в сюжете ТСН.Ранок. 3 июня.

Курортный поселок Широкино с годами становится еще более заброшенным — сейчас там только ржавеют машины и разрушаются заброшенные дома.

Боец на псевдо Денис, который уже несколько месяцев как местный, говорит, что быстро восстановить поселок не удастся, даже если кончится война. По его словам, для этого понадобится много лет. Просто пройти по селу сейчас уже нелегкая задача, ведь кроме грязи, вокруг еще и окопы.

Боец псевдо "Соломка" сообщает, что противник у них тихий, хотя за те несколько месяцев, что они здесь, успел стрелять в них из минометов, из гранатометов и стрелкового оружия.

Тепло добавило еще одну сложность, ведь там водятся змеи, но борются с ними щенки — играют и ловят пресмыкающихся.

А вот бойца Толю в разбитом селе больше всего удивило количество цветов. Его также ежедневно радует вид на море — его издалека видно только незначительно, не искупаешься, но для 21-летнего парня — это неожиданное осуществление мечты.

"Это первый раз, когда море увидел, у меня была мечта на море поехать, но не думал, что мечта может так буквально осуществиться — судьба она такая", — говорит юноша.

Новости с фронта: на Донбассе вторые сутки подряд нет обстрелов, а обильные дожди заливают окопы

В свою очередь, главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак рассказал, что за время так называемого всеобъемлющего "перемирие" на Донбассе снайперы боевиков убили 23 украинских военных. Кроме погибших, есть еще и 12 раненых от снайперского огня за последние 10 месяцев.

Вражеских снайперов, говорит Хомчак, на оккупированную территорию привозят из России. И, по официальным данным, с конца июля они стреляли не менее полусотни раз.

Новости с фронта: за время "всеобъемлющего перемирия" снайперы боевиков убили 23 украинских военных

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