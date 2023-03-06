Окопы не спасут оккупантов: эксперт очертил сценарий освобождения Крыма

Российские оккупанты уже не первый месяц строят фортификационными сооружениями и роют окопы в незаконно аннексированном Крыму.

На что они рассчитывают, рассказал военно-политический обозреватель Александр Коваленко в интервью ТСН.ua.

По мнению Коваленко, такие действия окупантов – это информационный контекст для поддержки "ура-патриотизма" и ощущения защищенности. Он уверен, что Украина не будет высаживать морской десант на оккупированный полуостров.

"Во-первых, у нас нет такого ресурса, чтобы заниматься такой бессмыслицей. Во-вторых, это действительно бессмыслица. Потому что на сегодняшний день десантирование такого типа заканчивается большими потерями как в технике, так и в человеческом ресурсе. Кроме всего прочего на вооружении у российских оккупантов в Крыму находятся дорогие противокорабельные ракетные комплексы "Бастион". Нет смысла для десантирования", — говорит эксперт.

Коваленко считает, что полуостров будет освобождаться по сценарию острова Змеиный:

будет полностью разрушена логистика с материковой Россией,

взята под полный контроль северо-восточная часть Черного моря и Азовского моря.

"Такие возможности у нас есть как с использованием противокорабельных ракетных комплексов, так и непосредственно надводных дронов. Мы давно не слышали ничего о надводных дронах, которые в свое время натворили шум в бухте Севастополя. Почему не слышали? Не потому ли, что сейчас происходит процесс накопления этих дронов для того, чтобы когда это будет необходимо, они будут использоваться", – отмечает аналитик.

По мнению эксперта, сейчас происходит скопление этих комплексов, чтобы перерезать логистику и установить полный огневой контроль на территории оккупированного Крыма с постоянным уничтожением каждого военного объекта российских захватчиков.

"Не будет никакого десантирования. Через некоторое время вообще на территории Крыма не останется полноценной боеспособной группы войск российских оккупантов. Особенно если не будет логистики. Кто тогда будет сидеть в этих окопах", — подытожил Коваленко.

Напомним, по мнению военного эксперта Алексея Гетьмана, строя фортификации в Крыму, враг хочет эмоционально мобилизовать тех жителей, которые приехали на полуостров и оставшихся там коллаборантов.

Ранее американский генерал Бен Ходжес показал план и карту освобождения Крыма. Также он призвал союзников предоставить Украине все необходимое вооружение для того, чтобы освободить оккупированный Крым.

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