Окровавленная мать спасла из-под завалов детей: история Светланы, в квартиру которой прилетела российская ракета

Светлана говорит, что хочет, чтобы война закончилась.
В Днепре медики спасли 34-летнюю женщину из Павлограда, пострадавшую из-за обстрела 6 сентября. Тогда россияне ударили по городу пятью баллистическими ракетами. Один человек погиб, 82 - получили ранения. В том числе и 7 детей. Квартиру Светланы разбило вдребезги. Но переживает она сейчас не за нее, а из-за раненых детей, которые ждут ее из больницы.
Об этом говорится в сюжете корреспондента ТСН Ольги Павловской.
Для Светланы все худшее уже впереди. Женщина мужественно держится ради своих детей. Это было утро пятницы, вспоминает она, когда услышала ракеты, летевшие на Павлоград. Сын и дочь учились онлайн, а Светлана занималась на кухне, когда прозвучала тревога. Успели только выйти в коридор.
"Стою, у меня зал выходит там, где был прилет. И все. И прилет. Я очнулась. На мне что-то лежало, я отбросила. Тут ребенок позади меня. Я его быстро схватила и все", - вспоминает женщина.
11-летнего Никиту и 9-летнюю Лизу - окровавленная мать выносила из разбитого дома сама. Сквозь разбитый подъезд, где валялись выбитые двери и соседские вещи.
"У Лизы, у дочери, которая со мной пострадала, - зашита голова, зашита щека. Мальчик был, он немножко дальше стоял. Его накрыло просто фанерой", - вспоминает Светлана.
Сын уже с отцом, который воюет уже 5 лет. Был в боях в Донецкой области, когда узнал о разрушениях дома, приехал к семье.
"Никогда не думала, что я пострадаю и дети, что муж там. Хочется, чтобы все закончилось побыстрее!", - говорит Светлана.
Светлане и ее детям изрядно повезло, говорят медики. Ведь при таких ракетных ударах могло произойти непоправимое.
"Они случайно были в той зоне, которая не дала взрывной волне унести их жизнь. Получила огромный шок, огромную душевную травму, которая будет, вероятно, всю ее жизнь", — говорит врач.
Операции, удаление обломков и переливание крови – самый тяжелый этап уже позади, говорят медики. Им удалось возобновить работу руки.
"Светлану привезли в шоковом состоянии в реанимационный зал. Очень выраженный болевой синдром. Сшили сухожилие, сделали пластику этого сухожилия. Сейчас ручка отнимается, будет в ней функция, будет работать, все хорошо", — добавляет медик.
Женщина стремится как можно скорее вернуться в Павлоград — обнять мужа и детей.
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