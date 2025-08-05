Окунут в мрак и холод: эксперт объяснил, что угрожает Киеву, Харькову и Сумам

Эксперт рассказал, какие украинские города под угрозой / © ТСН.ua

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Россия может усилить воздушные удары по объектам критической инфраструктуры Украины уже в начале отопительного сезона и во время его прохождения. Такое мнение высказал Денис Ярославский, руководитель разведывательного подразделения ВСУ.

«Враг действует как террорист и понимает: стратегически уничтожить город, условно Харьков, можно только из-за полного обесточивания. К этому должна быть готова и власть», — отмечает Ярославский.

Россия не перестает бить по энергетике

ТСН.ua выяснял, действительно ли существует такая угроза и как противодействовать попыткам противника.

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По мнению Олега Попенко, эксперта в сфере ЖКХ, россияне однозначно будут продолжать бить по критической инфраструктуре Украины во время предстоящего отопительного сезона.

«РФ не прекращала это делать, они и сейчас наносят воздушные удары по нашей энергетике, используя массированные дроновые атаки. Россияне атакуют нашу газовую инфраструктуру на западе и в центре страны, энергетическую инфраструктуру по всей Украине, а также продолжают атаковать энергетические объекты в наиболее уязвимых прифронтовых регионах. Там такие удары самые болезненные», — рассказывает Олег Попенко.

Путин хочет оставить Сумщину без света

Эксперт отмечает, что в Сумской области за последний месяц несколько раз фиксировались масштабные отключения электроэнергии.

«Это происходит потому, что россияне прицельно бьют по энергетической инфраструктуре. Официально нам не говорят о местах прилетов, но судя по результатам этих попаданий, я могу утверждать, что это были попадания именно по трансформаторным подстанциям. До этого сообщалось о попадании по Сумской и Шосткинской ТЭЦ. А это единственные источники генерации электроэнергии в области. В Минэнерго даже проводили совещание по энергообеспечиванию в Сумской области, что косвенно подтверждает не только попадания, но и огромные проблемы, которые есть в регионе с энергообеспечением», — говорит Олег Попенко.

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Что в Херсонской и Николаевской областях

По его мнению, россияне делают все, чтобы люди покидали свои дома, потому что с наступлением холодов жить без электроэнергии будет в крайне сложно. Их цель — сделать город пустым, чтобы быстрее захватить.

«Подобным атакам подвергаются энергетические объекты в Херсонской и Николаевской областях. В Херсонской области буквально несколько дней назад было очередное попадание и около 20 тысяч человек остались без электроэнергии. Херсонская область страдала от атак россиян еще в прошлый отопительный сезон. В самом Херсоне не было света больше недели. Кстати, россияне наносили воздушные удары не только по генерации, но и по трансформаторным подстанциям объектов Укрэнерго и облэнерго. Поэтому, судя по происходящему сейчас, россияне „готовят“ Херсонскую и Николаевскую области к очень сложной зиме», — отмечает Олег Попенко.

Темень для Одессы и Харькова

Эксперт добавляет, что есть огромные проблемы в Одесской области. Там россияне, используя рои дронов, бьют не только по припортовой инфраструктуре, но и по объектам распределения и передачи электроэнергии.

«Летом такие удары менее ощутимы, а вот в осенне-зимний период Россия будет усиливать эти атаки, они могут начать массово выбивать эти объекты. Цель очень проста — холод и паника. В России считают, что блэкауты в городах спровоцируют массовый отъезд жителей. А это — только им на руку», — говорит эксперт.

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К этому Попенко добавляет, что в Харькове из-за короткого расстояния до врага существуют огромные проблемы с обеспечением генерации. Объекты, которые снабжали регион электроэнергией — Змиевская ТЭЦ и другие, разрушены.

«Харьков обеспечивается электроэнергией за счет ее передачи от атомных станций. Россияне это прекрасно понимают, поэтому выбивают трансформаторные подстанции в городе, что приведет к серьезным проблемам с обеспечением электроэнергией зимой. И это несмотря на то, что в Харькове проделана колоссальная работа — открыли кучу объектов с небольшой генерацией, но для огромного города этого будет мало. Поэтому в случае усиления российских атак город подпадает в зону долгосрочных отключений, а это грозит затяжным блекаутом», — предупреждает Олег Попенко.

Одновременный удар по всем подстанциям

Есть проблемы с электроэнергией и в Запорожской области и в самом Запорожье. Там россияне, как в случае с Харьковом и Сумами, могут наносить удары дронами и управляемыми авиабомбами.

«Такие удары наносились по прифронтовым городам и в предыдущие отопительные сезоны. Россияне били по трансформаторным подстанциям облэнерго — системе распределения электроэнергии, а также выбивали их непосредственно на территории города. К примеру, в Харькове Россия атаковала одновременно все трансформаторные подстанции, погрузив город в темноту. Конечно, подстанции можно восстановить, но это не значит, что все они будут функционировать. Поэтому огромная угроза повторения таких массированных ударов этой осенью для Запорожья, Харькова, Николаева, Сум, Херсона», — рассказывает Попенко.

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Угроза от ударов по трансформаторным подстанциям от АЭС

Он добавляет, что в центральных регионах Украины россияне могут бить по объектам Укрэнерго, что уже было в 2022, 2023 и 2024 годах.

«Все это приводило к массовым отключениям электроэнергии не только в каких-то конкретных регионах, а условно пол Украины отрезалось от электроснабжения. К примеру, если обеспечение электроэнергией идет от Южно-Украинской АЭС, то практика прошлых лет показывает, если россияне будут целенаправленно бить по трансформаторным подстанциям, то это приведет к отключениям в 6-7 областях страны», — объясняет эксперт.

Комбинированные атаки РФ несут тяжелые последствия

Олег Попенко подчеркивает, что эту проблему мы не можем решить только за счет ПВО.

«Даже если мы установим по 20 батарей ПВО у каждой атомной станции — это не решит вопрос, чтобы полностью остановить 200-300 „Шахедов“. К сожалению, практика показывает, что как бы ни были защищены наши энергетические объекты или объекты критической инфраструктуры, три сотни дронов вдобавок с „Калибрами“ и „Искандерами“ выводят из строя большой инфраструктурный объект, а на восстановление такой подстанции нужно очень много времени», — говорит Олег Попенко.

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Из-за чего Киев может остаться во тьме

Киев и столичный регион, по мнению эксперта, и до войны имели проблемы с электроснабжением.

«Во время холодной зимы отключения электроэнергии в Киевской области и до войны происходили регулярно — горели трансформаторные подстанции. Все потому, что количество подключенных к ним объектов в разы больше, чем они рассчитаны», — объясняет специалист.

Но отмечает, что в Киеве ситуация не лучше, буквально на неделе произошел пожар на трансформаторной подстанции и часть Оболонского района осталась без света. То же самое было на трансформаторной подстанции в Шевченковском и других районах.

«В Киеве с этим большие проблемы. Да, в столице больше ПВО, но это не значит, что враг не решит выбить трансформаторную подстанцию, которая передает электроэнергию в столицу от Ровенской АЭС, чтобы погрузить город в темноту в ноябре или в декабре», — говорит Олег Попенко.

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Эксперт добавляет, что во время войны такое случалось и Киев оставался некоторое время без света или его давали по графику.

«Сейчас к этому добавилась другая проблема — россияне разрушили генерацию в Киевской области — Трипольскую ТЭС. Она разрушена и практически не работает. А ТЭЦ-5, ТЭЦ-6, ТЭЦ-4 постоянно находятся под обстрелами россиян. Понятно, что Киев более защищен, но это не значит, что его удастся полностью защитить во время отопительного сезона», — отмечает Олег Попенко.

Что может оставить Львов без света?

По словам эксперта, у Львова и области тоже проблемы схожие с киевскими — перегрузка сети в системе распределения электроэнергии. Это происходит из-за переноса бизнеса в западный регион и больших масштабов жилищного строительства во Львовской области.

«Местное облэнерго ничего не делает, чтобы расширить или развить возможности системы распределения электроэнергии. Поэтому во Львовской области есть определенные проблемы. Кстати, на западе Украины есть проблема и с обеспечением электроэнергии, потому что количество объектов потребления постоянно растет, а обеспечить всех будет сложно. Это не связано с обстрелами, но напрямую связано с влиянием войны», — объясняет Олег Попенко.

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Что поможет пережить зиму

Эксперт добавляет, чтобы противодействовать террористическим атакам россиян на объектах критической инфраструктуры, нужно, прежде всего, усиливать мощности ПВО.

«Война показала — слишком много ПВО не бывает, чем больше будет противовоздушной и противоракетной обороны, тем лучше. Также нам нужно увеличивать мощности по генерации электроэнергии и внедрять ее строительство по территории всей страны. Увеличивать возможности передачи электроэнергии, потому что у нас есть огромные проблемы с сетями. Они, конечно, были и до войны, но, к сожалению, до сих пор ничего не сделано, чтобы расширить эти возможности. Думаю, это должна быть программа государственного масштаба. Система должна быть гибкой: чтобы в случае вражеских попаданий переключаться на другие сети. Сейчас в некоторых регионах такая возможность есть, но она достаточно ограничена», — заключает Олег Попенко.

Дата публикации 12:14, 23.07.25 Количество просмотров 14 Сумы остались без света и воды после атаки "Шахедов"! Есть раненые!