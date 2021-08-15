Олег Скрипка, Виктор Павлик и Сергей Бабкин: во Львове состоялся восьмичасовой грандиозный проект "Украинская песня"

Победителем нынешнего проекту стал закарпатский группа "Анка".

Поиск новых талантов и выступления самых известных звезд украинского шоу-бизнеса. На "Арене Львов " отгремел восьмичасовой грандиозный проект "Украинская песня". Он уже пятый, юбилейный — в прошлом году из-за пандемии прошел без зрителей, но в этом году собрал тысячи фанатов украинской песни.

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Об этом говорится 15 августа во сюжете ТСН.19:30.

Тысячи зрителей, признанные звезды и только десять конкурсантов. Они финалисты, их выбрали из четырех сотен претендентов.

"Аутентичность, возможна определенная креативность. Победитель должен нести эту украинскую песню, он должен наполнять наше медиа-пространство классной украинской музыкой", — говорит организатор проекту "Украинская песня" Тарас Курчик.

Новости Украины: на Арене Львов пятый раз состоялся проект "Украинская песня"

Фолк, электронная, поп-музыка и даже украинский рок. Кто займет первое место — интрига только нарастает. Победителей ждет сразу несколько бонусов: запись песни на профессиональной студии, съемки клипа и продвижение в медиа. Все это — достается закарпатской группе "Анка". Девушки не тямляться от счастья, говорят победа дня них, как квантовый скачок.

"Наши эмоции теперь и на платье - просто нереальные, нереально крутые, мы не верили, что так может произойти, но это произошло", — говорят участницы группы "Анка".

Не лишь выбрать победителя, но и рассказать историю украинской музыки за 30 лет независимости. Именно такую цель в этом году поставили организаторы проекту. На сцене в этот день те, кто писал украинскую музыку три десятилетия назад.

"Украина существует на сегодняшний день благодаря украинской песни и это ключевое событие, что проходит фестиваль украинской, украиноязычной песни", — говорит лидер группы ВВ Олег Скрипка.

"Хорошый праздник, остается только быть украинцем, оставаться украинцем, делать все по-украински, бороться за свою независимость. Слава Украине", — говорит певец Виктор Павлик.

Один из самых трогательных моментов концерта — дуэт победительницы "Голоса страны" Оксаны Мухи и Сергея Бабкина.

Песня написана 10 лет назад, но теперь, говорят исполнители, это ее новое прочтение. Посвященное героям, которые погибли на востоке.

"Песня сегодня объединяет всех, кто в той ситуации, всех потеряли дорогого человека. Песня очень глубокая, очень душевная. Я думаю, что сегодня все почувствовали насколько нам нужно объединяться", — говорит певица Оксана Муха.

"Это Украина, когда отовсюду звучит украинская песня, это круто", — говорит певец Сергей Бабкин.

Заключительное выступление восьмичасового концерту - от группы "Без ограничений".

"30 лет Независимости знаковая для нас дата, это такой почтенный возраст для человека, маленький возраст для государства. Я хочу пожелать нам всем слушать и слышать друг друга ", — говорит лидер группы Сергей Танчинец.

Этот проект "Украинская песни" — уже пятый, юбилейный. И он готов к новому скачку, говорят организаторы. В следующем году хотят вывести его на международный уровень, и провести песенные конкурсы в Канаде, США и Италии. Шутят, это станет своеобразной художественной вакциной во время пандемии. Телеверсию концерту - все желающие могут посмотреть вскоре на телеканале 1+1.

Напомним, в Львове громко отпразднуют День Независимости Украины.

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