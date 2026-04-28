История со счастливым финалом: после недель поисков найден олень Борис

Самый известный олень Украины, любимец соцсетей Борис наконец-то нашелся! После ужасной аварии и нескольких недель поисков команда ТСН эксклюзивно посетила рогатого в его тайном месте.

Как себя чувствует Борис, почему он хромает и какие планы на его лечение — смотрите в репортаже журналистки ТСН Анны Махно.

Нашли того, кого искали несколько недель — оленя Бориса с Ровненщины. Он еще поджимает травмированную ногу, но обо всем этом мы подробнее расскажем уже через мгновение.

Мы снова в пути, подпрыгиваем на ямах, подъезжая к Заречному. Были здесь несколько дней назад. Вместе с охотоведом паном Русланом прочесывали кустарники и болота.

Были там, где заканчиваются дороги и упал мост. Искали его — оленя Бориса. Тогда не нашли, но даже не представляли, насколько близко были и что сразу после нашего отъезда рогатый даст о себе знать. Мы возвращаемся, подъезжаем к пану Руслану.

И снова нас встречает кот. В ящике — яблоки и бананы. Похоже, это приготовлено для нашего рогатого друга.

Уже точно известно местонахождение Бориса, оленя, ставшего звездой соцсетей. А исчез он несколько недель назад, после того, как его сбил автомобиль, а водитель сбежал.

Позже полиции в наезде призналась местная женщина. Суд оштрафовал ее и лишил права управления на год.

Сам Борис был в тяжелом состоянии. Лечили его специалисты из Львова и Киевщины. А еще местные рассказывают, что в какой-то момент Борька пошел в сторону леса к кустарникам. И позже люди волновались, жив ли. Тогда ТСН пошла с паном Русланом искать Бориса.

Искали и не нашли. Потом появилась информация, что Борис появился и якобы его увидели рыбаки.

«Рыбаки тоже увидели его, но они вычислили по моим следам. Я не хотел афишировать это. Я его нашел и никому не рассказывал. Просил, чтобы его никто не трогал», — признался Руслан.

Борис, говорят, затаился в зелени, которая с теплом разрослась. Это место, где мы проезжали мимо, но не заметили его, потому что здесь все зеленое. Пан Руслан шел по следам обглоданной коры и увидел Борьку. Тот сначала смотрел искоса, но со временем понял, что боль ему не будут причинять. Подходим поближе и мы. Рогатый лакомится яблоками и бананами. Травмированную ногу поджимает. Видно, что у него рог немного иначе растет из-за того, что также травмирован.

Борька не голоден, он обгрызает вокруг свои любимые побеги, кору. Щепает траву, здесь ему оставили еще и зерно и фрукты.

Сам же Руслан признается, что когда нашел Бориса, никому не рассказывал, чтобы к нему снова не шли люди и олень оставался в покое.

Но в конце концов, говорит, его увидели рыбаки, сняли видео и выложили в Сеть. Мужчина согласился эксклюзивно показать место ТСН, чтобы поклонники Бориса увидели, что с ним все в порядке. Но остальных призывает держаться в стороне.

«Это дикое животное. Ему не прикажешь, как собаке или коту, будь на месте, лежи здесь. Он сам знает, как ему лучше поступать, где ему лучше питаться. И природный корм, как бы то ни было, это природный корм его, антибиотик его», — отмечает Руслан.

Так говорит и руководитель Центра спасения диких животных на Киевщине. Она также приезжала, когда Борис был еще в тяжелом состоянии после ДТП.

«Мы его или забираем на лечение, или он будет, если операция не нужна, дальше восстанавливаться», — отмечает она.

Пан Руслан просит поклонников Бориса в Сети не разводить «зраду» и ссоры. Об олене есть кому позаботиться.

Напомним, что месяц назад на Ровненщине женщина сбила известного на всю Украину оленя и бросила его в критическом состоянии.

