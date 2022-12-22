Олень, посещающий село в Ровенской области, стал звездой Сети: ТСН выяснила подробности из жизни Бориса

Олень Борька из Ровенщины стал звездой соцсетей и любимцем тысяч людей. Он подходит к домам, ест у местных прямо из рук, а кое-где и сам во дворах хозяйничает, говорится в ТСН.

Рогатый приходит из леса в поселок Заречное, когда ему вздумается. Сотни тысяч людей узнали о Борисе из соцсетей. “Из окна увидеть оленя, у себя возле дома. У нас видео, которое больше всего набрало миллион 200 тысяч”, — рассказывает “оператор” видео с Борисом Надежда.

Но оказывается ходить в гости Борька к одному местному мужчине, который его и выкормил - Руслан - охотовед. Купили Борьку, говорит, чтобы в районе водились олени благородные. Поселили с самками в большой вольер, а вскоре Борис стал отцом 10 оленей. “Самый энергичный у меня был. Джеки Чан я ему кличку дал”, – рассказывает Руслан Христюк.

Пришлось животному пережить и неприятности из-за пробравшихся к ним волков. "Убили одну самку, Борькину подругу, звали было ее Дашка, она была беременна", — рассказывает мужчина.

Борька спасся, но оставаться в вольере уже было опасно, так что Руслан всех оленей выпустил на свободу. Борис исчез на 9 месяцев, но однажды утром все же вернулся. "Он на пороге у меня стоит. Не знаю как он нашел дом мой, до сих пор я не могу понять – 10 километров от леса”, — удивляется Руслан.

С тех пор, как Борису хочется, он и приходит в гости. В лесу тоже животных подкармливают — кукурузу, овес, сено привозят, чтобы легче было пережить зиму. "Очень много выпало снега, более 50 сантиметров, им трудно докопаться до природного корма", — объясняют егеря.

Сюда подкармливаться приходит и Борис, у него здесь статус особенный. "Сказал, что Боже упаси, чтобы кто-то тронул нашего Борьку", — говорит Руслан.

"Он уже не только ваш, он уже украинский. И писали, что это и символ нашей победы, и символ единства и символ доброты украинского, и люди его очень полюбили", — говорят жители поселка, куда наведывается олень.

Однако, предупреждает Руслан, если кто-то из поклонников увидит Бориса, слишком близко к герою роликов не подходить, потому что он все же зверь дикий и рога крепкие.

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