Олененок на войне: в Луганской области малыша приютила семья, живущая у линии разграничения

Олененок на войне: в Луганской области малыша приютила семья, живущая у линии разграничения

Пока Бэмби живет в доме и уже для себя облюбовала уголок.

К семье в поселке Кряковка (Луганская область), которая живет рядом с линией разграничения, прибился олененок. Голодное животное пыталось попить молока у хозяйственных коз.

Как сложилась дальше судьба Бэмби с передовой — в материале ТСН.19:30.

Оно еще совсем маленький — длинные лапки еще непослушные, мир такой интересный — можно жевать листик, можно нюхать кота. Над именем для этой пятнистой малышки долго не думали. Анастасия рассказывает — увидели животное дети, не сразу и поняли, кто это. Лесным козленком больше занимается 6-летняя Таня. Кормят малышей козьим молоком. Анастасия уверяет — их Бэмби не еда, а друг.

Зоологи не советуют людям подбирать диких животных — это может только казаться, что животное потерялось, а на самом деле где-то рядом мама. Подобный случай был недавно в Киевской области. Семья, которая тоже имела хорошие намерения и подобрала в лесу олененка, даже поссорилась с зоозащитниками, которые обозвали благотворителей пассивными браконьерами. Чтобы забрать киевского Бэмби в приют — пришлось вызвать полицию и составлять протокол.

К луганскому Бэмби зоозащитники вряд ли доедут. Живет семья совсем рядом с линией разграничения. Настя шутит — ее дочь родилась в начале войны и выросла в капусте. Семья планировала вызвать олененку ветеринара, но привезти врача сюда стоит полторы тысячи гривен.

Пока Бэмби живет в доме. Для себя облюбовала уголок, но оказалась очень умной, и все свои дела делает на дворе. Дикая природа для олененка может быть опасной. Еще территория рядом заминирована. Настя решила — выгонять животное не будет.

Новости с фронта: олененок на войне - малыша приютила семья, живущая у линии разграничения

Напомним, медведь гризли напал и убил велосипедиста в маленьком городке на западе американского штата Монтана. Перед нападением на кемпинг медведь также напал на курятник.

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