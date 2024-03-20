Олимпиада-2024: как будут соревноваться российские и беларуские спортсмены и какую альтернативу придумали в РФ

Международный олимпийский комитет не допустил спортсменов из России и Беларуси на открытие Олимпиады-2024 в Париже, но позволил им участвовать под нейтральным флагом. В то же время допускать к соревнованиям будут только тех, которые не поддерживали публично развязанную войну в Украине. Между тем в Кремле в знак протеста уже планируют организовать так называемые "Игры дружбы", вопреки олимпийской хартии.

Об этом говорится в сюжете корреспондента ТСН Оксаны Ткаченко.

Как будут выступать спортсмены РФ и Беларуси

Без национального флага, гимна и участия в торжествах. Международный олимпийский комитет решил максимально ограничить участие спорстменов из стран-агрессорок в нынешней Олимпиаде-2024. Россиянам и белорусам, в частности запретили участвовать в церемонии открытия. Журналисты поговаривают - французские власти решили пустить всех атлетов по реке Сене вместо обычного парада. Они будут помпезно плыть до Эйфелевой башни. Но россияне и белорусы - в этот момент будут сидеть в зрительном зале. Так уже было во время войны в Югославии - говорят в олимпийском комитете.

"Эти спортсмены не будут участвовать в параде команд делегаций во время церемонии открытия, поскольку они являются индивидуальными нейтральными спортсменами. Но возможность пережить это событие им будет предоставлена. Это будет, это тот же сценарий, который был использован для независимых участников Олимпиады на Олимпийских играх в Барселоне в 1992 году для спортсменов из бывшей Югославии", - говорит директор Олимпийской солидарности и связей с НОК Джеймс Маклеод.

Россияне и белорусы будут выступать с флагом лазурного цвета с надписью нейтральный индивидуальный спортсмен. Выходить будут под музыку без слов. А медали, которые выиграют "нейтральные" атлеты, не будут отображаться в медальном зачете.

Олимпиада в Париже

Сколько спортсменов из РФ и Беларуси примут участие в Олимпиаде

Пустить же на Олимпиаду россиян и белорусов в международном олимпийском комитете решились, даже несмотря на протесты Украины и многих стран Запада. То, что не хотела бы видеть их во французской столице, ранее признавалась и госпожа мэр Парижа - Анн Идальго. В комитете настояли - позволят участвовать только тем, кто публично не поддерживал войну в Украине. Таких оказалось не много.

"Наши эксперты сейчас прогнозируют, что по самому вероятному сценарию на Олимпийские игры в Париже 2024 года пройдут 36 нейтральных атлетов с российским паспортом и 22 с белорусским. Если сравнить эти цифры с летними Играми в Токио - то из России приезжали 330 спортсменов, а из Беларуси - 104", - говорит директор Олимпийской солидарности и связей с НОК Джеймс Маклеод.

Олимпиада-2024

В Кремле хотят воскресить "Игры дружбы"

Французский президент Эммануэль Макрон, ранее тоже высказывавшийся против участия спортсменов из стран-агрессорок, — в эксклюзивном интервью телеканалу 1+1 заявил, что использует Олимпийские игры как возможность призвать к перемирию.

Такое предложение в Кремле восприняли прохладно, а тем временем очевидно, в знак протеста решили воскресить так называемые "Игры дружбы" - вроде тех, что проводили во времена Советского союза. Для этого даже дали задание дипломатам, чтобы те активно привлекали к этому дружественные России страны.

В Международном олимпийском комитете уже обвинили Кремль в политизации спорта и пропаганде и призвали не принимать в них участия.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Россиян и белорусов НЕ ПУСТИЛИ на открытие Олимпиады-2024!

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