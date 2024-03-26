"Ольшанский", твоя очередь: ВСУ поразили корабль ЧФ РФ, когда-то принадлежавший Украине (видео)

Детальнее об очередной успешной операции ВСУ и о том, что у оккупантов еще осталось в Черном море – в эксклюзиве TSN.UA.

Украинский "Нептун" снова зашел в гости к Черноморскому флоту РФ ! Как уже официально сообщили в Военно-морских силах Украины, поражен еще один большой десантный корабль ЧФ РФ "Константин Ольшанский"! Когда-то этот БДК принадлежал Украине! Подробнее об очередной успешной операции ВСУ и о том, что еще у оккупантов осталось в Черном море – в эксклюзиве журналиста Артема Зябкина для TSN.UA.

Потоплен очередной БДК российских оккупантов

Такими темпами оккупанты точно останутся без Черноморского флота! 26 марта спикер Военно-морских сил Украины Дмитрий Плетенчук заявил об успешном поражении еще одной "жирной" российской посудины – большого десантного корабля "Константин Ольшанский". Но этот корабль не простой, потому что имеет насыщенную и символическую историю! Когда-то БДК гордо ходил по морю под украинским флагом, пока его подло не украли оккупанты.



Но есть одно "но". По словам Плетенчука, россияне собирались не просто отремонтировать и спустить на воду "Ольшанский", но выдать его совсем за другой корабль.

ВСУ сорвали план врага!

Захваченный в 2014-м украинский БДК должен был "выдать" себя за похожие, но уже уничтоженные до этого Силами обороны "Оленегорский горняк" или "Минск". ВСУ не дали оккупантам выдать желаемое за действительное.

ЧФ РФ идет ко дну!

Такими темпами Украина оставит РФ без десантных кораблей в Черном море! 24 марта Генштаб отчитывался о поражении еще двух подобных "Ольшанскому" посудин. По данным военных, они поразили два российских больших десантных корабля "Ямал" и "Азов" в оккупированном Крыму – в Севастополе. С начала полномасштабного вторжения корабли активно перевозили военные грузы для оккупантов. Последний также участвовал в оккупации украинского Крыма и стал этакой "скрепой" для Кремля, показываясь в агитационных роликах для пропаганды и на российских парадах в Севастополе.

К сожалению, подводный музей славы ЧФ РФ "Азов" и "Ямал" не пополнили – так утверждают специалисты из Osint Flow, накануне получившие снимки бухты в Севастополе, где были запаркованы жестянки. Как бы рашисты ни делали вид, что у них "все идет по плану", даже из космоса видно, что их корабли чуть не утонули.



"Получив снимки Килен-Бухты и прочитав пост ГУР, мы, пошевелив мозгами, поняли, в чем суть с пораженным "Ямалом". Оказывается, на вчерашнем снимке мы видели БДК "Ямал" слева, и "Константин Ольшанский" справа, как раз таки "Ольшанский" поразить не удалось, ракета попала в пирс. А вот БДК "Ямал" поразить удалось, он на момент ракетного удара стоял на территории 13 судоремонтного завода ЧФ РФ, после попадания его отвели на ближайший сухой док во избежание затопления, то есть опять-таки никто никого не обманывал. БДК "Азов" и "Ямал" были поражены, просто со спутника это плохо видно, подобная ситуация была с МРК "Аскольд", – отмечают специалисты Osint Flow.

Что осталось "на плаву" в РФ?

По словам экспертов, после уничтожения этих бортов флот крупных десантных кораблей России в Черном море стал еще беднее. Там осталось всего семь судов, из которых часть точно находится в неисправном состоянии, например, поврежденный морскими дронами "Оленегорский горняк", который и так в начале полномасштабки оккупанты перегнали в Черное море с Северного флота.



Отмечается, что по итогам ракетного удара 24 марта в Черном море осталось всего 7 десантных кораблей противника, включая БДК, пригнанные с Балтийского и Северного флотов накануне так называемой "СВО" в феврале 2022 года:

один корабль проекта 11711: "Петр Моргунов" (Северный флот РФ);

два корабля проекта 1171 "Тапир": "Николай Фильченков" и "Орск" (оба ЧФ РФ);

четыре корабля проекта 775: "Королев" и "Калининград" (оба Балтийский флот), "Георгий Победоносец" и "Оленегорский горняк" (оба Северный флот).

И не надо забывать, что другие "ньюзмейкеры" БДК "Минск", "Саратов" и "Цезарь Куников" уже давно обогащают флору и фауну на дне Черного моря. Еще несколько таких атак – и десантных кораблей в Черном море не останется вообще.

24 марта "резко поплохело" и другой российской жестянке – разведывательному кораблю "Иван Хурс".

Бавовна в Севастополе!

Был "Хурс" – стал "Хруст". По данным Telegram-канала ASTRA, в него попали сразу две украинских ракеты. В ночь на 24 марта в Севастополе "зацвела бавовна".



"Как выяснила ASTRA, в ночь с 23 на 24 марта по Севастополю были запущены 18 ракет. Сбиты 11 из них. Повреждена в/ч на улице Руднева, БДК "Азов" и "Ямал" (о чем официально заявляли (https://t.me/astrapress/52222) ВСУ) и разведывательный корабль "Иван Хурс". По данным источников ASTRA, в "Иван Хурс" попали сразу две ракеты", – сообщил российский Telegram-канал ASTRA.

У российских оккупантов есть "план Б"?

Недаром оккупанты сломя голову строят себе новую базу на Черном море подальше от украинских ракет и дронов. Недавно грузинские журналисты сняли новую военно-морскую базу РФ в контролируемой Кремлем Абхазии. Теперь работы на финальной стадии. Об этом сообщает TV Pirveli.

Впрочем, во-первых, технологии не стоят на месте! Когда-то украинские морские "малюки" и "магуры" не могли и до Севастополя дойти, а сейчас поражают оккупантов возле Керчи и Новороссийска. Доберутся и туда, говорят эксперты. Вариантов у ЧФ РФ немного – пойти ко дну, взлететь на воздух или удирать по речным каналам в Каспийское море.



"Для российского флота есть только одна возможность спасения своих военных кораблей – вывод внутренними водами в Каспийское море. Конечно же, командование российских оккупационных войск на это быстро не пойдет, поскольку подобного рода бегство будет, скажем так, тотальным унижением и позором для россии. Она проиграла морской бой – тотально, полное фиаско в Черном море – стране, у которой нет флота, при этом имея довольно-таки неплохой, если говорить о потенциале, флот в своем распоряжении", – отметил военный эксперт Александр Коваленко.

На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео:"ОЛЬШАНСКИЙ", ТВОЯ ОЧЕРЕДЬ! ВСУ поразили корабль ЧФ РФ, когда-то принадлежавший Украине!

Напомним, 24 марта Силы обороны Украины поразили российские большие десантные корабли "Азов" и "Ямал" в оккупированном Севастополе.

Впоследствии в ВМС сообщили, что в тот же день украинскими силами были поражены также разведкорабль "Иван Хурс" и БДК "Константин Ольшанский". Последний, кстати, РФ похитила у Украины в 2014 году после аннексии Крыма.

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