"Омикрон" часто маскируется под ОРВИ: в Минздраве рассказали об опасности нового штамма

Мутация быстро передается.
Штамм коронавируса "Омикрон" имеет несколько иные симптомы, чем, к примеру, "Дельта", которые очень похожи на обычное ОРВИ.
Об этом в эфире "Сніданку з 1+1" заявил главный государственный санитарный врач Игорь Кузин.
По его словам, новая мутация характерна тем, что очень быстро передается, но и очень быстро угасает.
"Заболевание проходит легче, чем, например, инфицирование "Дельтой. Симптомы "Омикрона" немного отличаются. Речь идет прежде всего о чихании. Оно наиболее распространено. Около 75% людей жалуются на это. Кроме того, общая усталость, головная боль. Температуру фиксируют только в четверти случаев. Потеря вкуса и способности различать запахи – это лишь 19% случаев. То есть, больше похоже на протекание ОРВИ", — заметил Кузин.
Он отмечает: несмотря даже на незначительные симптомы заболевания, которые похожи на ОРВИ, тест на коронавирус нужно делать. Ведь заболевание "происходит в период циркуляции СOVID-19".
"Все мировое сообщество говорит о том, что штамм "Омикрон" часто маскируется под ОРВИ. Поэтому следует идти к врачу, делать тесты", — советует Игорь Кузин.
Как сообщалось, новый штамм коронавируса "Омикрон " чаще приводит к инфицированию в домашних ячейках, по сравнению со штаммом "Дельта". В то же время по сравнению с "Дельтой", случаи заболевания "Омикроном" имеют на 15-20% меньший риск любой госпитализации.
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