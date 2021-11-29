"Омикрон" распространяется по миру: в ВОЗ не рекомендуют закрывать границы из-за нового штамма COVID-19

"Омикрон" распространяется по миру: в ВОЗ не рекомендуют закрывать границы из-за нового штамма COVID-19

В ВОЗ также сообщили, что пока не зарегистрирована ни одна смерть от штамма "Омикрон".

В ВОЗ не рекомендуют закрывать границы из-за выявления нового варианта коронавируса. Говорят, сейчас нет доказательств, что штамм "Омикрон" опаснее предыдущих.

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Об этом рассказали в эфире ТСН.Ранок 29 ноября.

В то же время, Израиль на две недели уже закрылся от иностранцев, а ряд стран ограничили сообщение с регионом Южной Африки. В европейских странах из-за штамма "Омикрон" готовятся ввести дополнительные ограничения.

Как ТСН рассказала корреспондентка "Радио Свобода" Зоряна Степаненко, антирекордсменом в ЕС по количеству выявленных новых случаев нового варианта коронавируса стали Нидерланды. Там вводят более суровый карантин – в стране уже не работает ни один ресторан и бар. О двух случаях "Омикрона" рапортует также Дания — их выявили у вернувшихся из Южной Африки. О двух зараженных сообщает также Германия, об одном – Италия, об одном вероятном заявляет Франция.

Руководство Евросоюза призывает всех вакцинироваться и сузить круг своих контактов.

Таким образом, по состоянию на 29 ноября случаи нового мутированного варианта коронавируса уже зарегистрировали в Нидерландах, Австралии, Великобритании, Германии, Италии, Дании, Южной Африке, Ботсване, Бельгии, Гонконге и Израиле.

Напомним, 26 ноября Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) квалифицировала новый штамм коронавируса SARS-CoV-2, который получил название "Омикрон", как вызывающий беспокойство. Этот штамм коронавируса впервые был выявлен в начале ноября органами здравоохранения в странах Южной Африки. Количество случаев обнаружения этого варианта у больных COVID-19 увеличивается.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

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