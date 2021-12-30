"Омикрон" шагает по Европе: количество инфицированных стремительно растет

Ежесекундно во Франции два человека получают положительный результат теста

В Европе после Рождества бешеными темпами растет количество новых случаев коронавируса. Во Франции за прошедшие сутки обнаружили рекордные 208 тысяч больных. Таких цифр еще не было ни в одной стране Европы. 183 тысячи инфицирований зафиксировали в Великобритании, почти 100 тысяч — в Испании.

Об этом говорится в сюжете ТСН.16.45.

Ежесекундно во Франции два человека получают положительный результат теста. По стране уже месяц распространяется "Омикрон" — он гораздо более заразен, чем предыдущие штаммы.

Кроме того, в период праздников французы массово бросились делать тесты до и после встречи с близкими и друзьями. Результат — почти ежесуточно во Франции реализуют около одного миллиона тестов. Кстати, для вакцинированных французов, количество которых достигло 73% населения страны, тесты бесплатны и очень доступны, сделать их можно почти в каждой аптеке.

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В министерстве здравоохранения Франции подчеркивают, что люди, получившие 2 или даже 3 дозы вакцины, реагируют на "Омикрон" бессимптомно или с легким течением. Для невакцинированных риск тяжелого течения болезни гораздо выше. "У меня есть новейшие данные о соотношении вакцинированных и невакцинированных пациентов в парижских больницах — 70 процентов пациентов в отделении интенсивной терапии в парижских больницах не вакцинированы", — заявил глава французского Минздрава Оливье Веран,

Именно невакцинированные французы подвергнутся новым ограничениям, за которые парламент должен проголосовать в ближайшие дни. С 15 января негативного теста на коронавирус уже будет недостаточно для того, чтобы пойти в ресторан, кино, на концерт или сесть на междугородный поезд. Все это будет позволено только полностью вакцинированным французам.

Другое ограничение, которое коснется всех уже с завтрашнего дня – обязательная работа по дому и возвращение масок на улицах. К этому ограничению французы отнеслись скептически.

Новый штамм коронавируса "Омикрон" гигантскими шагами гуляет по Европе. В Италии маски тоже вернулись на улицы, к концу января запрещены концерты и массовые собрания. В Великобритании вакцинационный паспорт остается обязательным для посещения общественных заведений, но никаких новых ограничений на время празднования Нового года правительство не планирует.

Между тем большинство европейских стран уже приступили к вакцинации населения бустерной дозой.

Коронавирус в Европе: во Франции за прошедшие сутки обнаружили рекордные 208 тысяч больных

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