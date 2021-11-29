"Омикрон" стремительно и уверенно распространяется по Европе: как сдержать потенциально опасный штамм

Новый штамм обнаруживают уже у людей, которые не были в Южной Африке и вообще никуда не путешествовали.

Украина меняет правила въезда – из-за нового штамма коронавируса "Омикрон". Теперь все путешественники, прибывающие из семи южноафриканских стран, должны отбыть двухнедельный карантин. В частности, речь идет о Южно-Африканской республике, Ботсване, Зимбабве и Мозамбике. Отказаться от поездок в эти государства уже призвал украинцев отечественный Минздрав. Как сдержать потенциально опасный штамм, обсуждали сегодня и министры здравоохранения Большой Семерки.

О ситуации в Европе – 29 ноября говорится в сюжете ТСН.19:30.

По Европейскому континенту "Омикрон" распространяется стремительно и уверенно. Его обнаруживают уже у людей, которые не были в Южной Африке и вообще никуда не путешествовали. О шести случаях заражения новым штаммом отчиталась сегодня, в частности, Шотландия, и не все инфицированные выезжали за пределы своих населенных пунктов, поэтому, очевидно, заразились дома. Инфицированные самоизолированы, в госпитализации, как известно, они не нуждаются.

Как в Европе реагируют на новость о распространении нового штамма коронавируса

Добрался "Омикрон" и до Португалии: — вспышка новой инфекции там - среди игроков лиссабонского футбольного клуба. Сразу 13 случаев, а обнаружили их после поездки одного из футболистов на юг Африки. Столько же заболевших – в Нидерландах, все они вернулись из южной Африки в пятницу, а ныне – изолированы в гостинице недалеко от аэропорта, из которого входы и выходы заблокированы, даже для полиции. Об инфицированных с тяжелым течением болезни данных нет. Тем не менее, в ВОЗ общий риск, связанный с новым вирусом-мутантом, оценили как очень высокий. И добавили, что его распространение грозит "невероятно серьезными последствиями".

Странам ВОЗ советует усиливать санитарные меры. Как именно - сегодня обсудят и министры здравоохранения стран Великой Семерки на экстренном совещании. Советует ВОЗ и ускорять темпы вакцинации. Ведь привитые, по оценкам экспертов, легче перенесут болезнь. К слову, Бельгия сегодня разрешила делать бустерную дозу всем взрослым.

Автор: Зоряна Степаненко