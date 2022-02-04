"Омикрон" у детей маскируется под кишечные расстройства и атакует самых маленьких: когда не стоит медлить с вызовом "скорой"

"Омикрон" у детей маскируется под кишечные расстройства и атакует самых маленьких: когда не стоит медлить с вызовом "скорой"

Очереди в детских амбулаториях начали выстраиваться последних две недели.

"Омикрон" атакует детей. Причем в эту волну в стационарах множество малышей до года, чего не было во время предыдущих всплесков коронавируса. У них стремительно повышается температура, они измучены и отказываются от еды. Также "Омикрон" у детей маскируется под кишечные расстройства, что особенно опасно для грудных детей.

О том, когда родителям не стоит медлить с вызовом "скорой", и почему вирус, ранее бывший безопасным для детей, ныне укладывает их на больничные койки — 4 февраля говорится в сюжете ТСН.19:30.

Так, "Омикрон" у детей маскируется под отравление или ротавирус. Родители не сразу понимают, что происходит.

Профессор, заведующий кафедрой детских инфекционных заболеваний Национального медицинского университета имени А.А. Богомольца Сергей Крамарев говорит – это неудивительно. У детей в кишечно-желудочном тракте больше рецепторов, чем у взрослых, к которым шипами присоединяется коронавирус. Поэтому кишечные симптомы у них ярче, чем у взрослых. Столичная инфекционная больница забита на 80%. "Омикрон" вытесняет "Дельту" и прицельно атакует самых маленьких.

"Во время предыдущих волн все-таки дети первого года жизни так не страдали. "Омикрон" считается наиболее заразным видом коронавируса. Можно просто пройти мимо больного и заразиться", — объясняет он.

Температура выше 39, которая держится три дня и плохо сбивается, ребенок вялый и отказывается пить, или у него судороги — для родителей это "красные флажки", чтобы не медлить и вызывать "скорую".

С января коронавирусом уже переболело более 64 тысяч маленьких украинцев. То есть за один месяц инфицировалось больше детей, чем за весь 2020 год.

Из них более 80% – школьники. Они преимущественно лечатся амбулаторно. У старших детей проявления "Омикрона" легко спутать с гриппом. У детей – высокая температура, ломота и даже сильная головная боль.

Педиатры призывают не заниматься самолечением. А особое предостережение относительно антибиотиков – это оружие для бактерий, вирусы они не лечат.

"Омикрон" у детей может маскироваться под кишечные расстройства | Новости Украины

"Антибиотик здесь не будет действовать, вы этим ухудшите состояние ребенка. Вы этим будете ослаблять иммунитет и не дадите ребенку самому бороться с болезнью", — отмечает ответственный врач амбулатории №11 ЦПМСП Печерского района г. Киева Оксана Гайдукевич.

Следует отметить, что очереди в детских амбулаториях начали выстраиваться последних две недели. Эпидемическая ситуация такая, что одновременно болеют ОРВИ, коронавирусом и гриппом. В регионах на дистанционное обучение перешли уже 8 тысяч 600 учебных заведений – это более 60% школ.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

Напомним:

За все время пандемии в Украине COVID-19 заболело более 235 тысяч детей. Больше всего подтвержденных случаев заболевания среди детей выявлено в возрастной группе 10-14 лет — более 40%. Еще 26% приходятся на категорию 15–17 лет.

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