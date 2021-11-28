"Омикрон" уже в Европе: новый штамм коронавируса может поражать полностью вакцинированных

В европейских странах обнаруживают самый агрессивный штамм вируса, вызывающий COVID-19.

Новый агрессивный штамм коронавируса, которому в ВОЗ дали название "Омикрон", стремительно распространяется по миру. Его нашли уже и в Гонконге, и в Израиле и даже в Австралии. Впервые в ЕС "Омикрон" обнаружили в Бельгии: инфицированная женщина прилетела из Египта. По данным ученых, новый штамм родом из Южной Африки. Он настоящий монстр по сравнению с "Дельтой", потому что в разы более мощный и опасный.

О том, чем опасен "Омикрон" и как от него защититься, говорится 28 ноября в сюжете ТСН.Неделя.

Десятки стран на всех континентах закрывают свои границы для путешественников из ряда южноафриканских стран из-за угрозы заражения новым штаммом коронавируса.

В аэропорту Амстердама пошли на радикальный шаг – всех пассажиров двух рейсов из Южноафриканской республики заставили пройти тест. Результатов путешественникам пришлось ждать на аэродроме несколько часов. Вирус обнаружили у каждого десятого пассажира.

О новом опасном штамме коронавируса, ныне пугающем весь мир, одними из первых узнали студенты Преторийского университета. Говорят, сейчас ежедневно в их кампусах фиксируют не менее трех сотен новых больных, хотя еще неделю назад новых случаев заражений в сутки выявляли не более 50-ти.

“Мы напуганы и разочарованы. Это уже становится какой-то природной катастрофой”, — говорят студенты.

Появление нового мощного мутанта коронавируса озадачило весь мир. Неужели в борьбе с пандемией мы снова оказались на один гигантский шаг позади?

“Мне казалось, что “Дельта” – это уже был пик мутаций и не может быть ничего хуже. Но этот штамм выглядит гораздо хуже”, — заметил профессор иммунологии Дэнни Алтмен.

Чем же так страшит "Омикрон" ученых? Штамм "Дельта" пугал своей способностью к быстрому распространению. Говорят, именно из-за этого штамма сейчас, в частности, в Германии ежесуточно фиксируют по 60-70 тысяч новых больных. “Омикрон” – гораздо более агрессивный, потому что на 500 процентов более заразен и способен поражать даже дважды привитых, потому что с легкостью обманывает человеческий иммунитет и, похоже, не реагирует на действие вакцины.

“Мы знаем, что существуют достаточно большие мутации в спаечных белках – в той шипованной части, которая является серьезной составляющей вируса. Именно против этих белков выступает большинство вакцин и против них работает иммунитет. Поэтому вполне вероятно, что этот вариант сможет ускользать от вакцины”, — подчеркнул главный медик Великобритании Крис Витти.

Вирусологи говорят, что у нового варианта коронавируса заметили 32 мутации в спаечном белке, тогда как у "Дельты" их было всего восемь.

Компании-производители вакцин уже получили образцы "Омикрона" и обещают, что довольно скоро смогут обновить и усилить формулу вакцин.

“Производители в любом случае производят вакцины более широкого диапазона действия, чтобы охватить более широкий спектр потенциально новых вариантов вируса. Несколько компаний уже заявили, что могут изменить свои вакцины и получить обновленную через 100 дней”, — отметил Патрик Валланс, главный научный советник правительства Великобритании.

Однако даже обновленная вакцина не поможет преодолеть вирус без массовой вакцинации. Те страны, где прививка происходит медленно, превращаются в "биологическую лабораторию", в которой вирус беспрепятственно порождает все новые и новые мутации. Вероятно, так произошло в Южной Африке, где привито всего 24 процента населения.

“Если вирус пришел из Ботсваны или Южной Африки, то хочу сказать, что на африканском континенте значительно меньше вакцин, чем в Европе или Северной Америке. Такие вещи показывают, как это небезопасно. Мы лишь подкармливаем будущие варианты мутаций, которые будут появляться и мучить нас”, — говорит профессор Дэнни Алтмэн.

Защититься от новых мутаций вакцинированные страны смогут только повторением прошлогоднего сценария, когда на путешествиях на многие месяцы был поставлен крест. В Западной Европе, США, Канаде, Австралии, ряде азиатских государств и в латинской Америке уже запретили рейсы из почти десяти стран южной Африки. И нет никаких гарантий, что однажды Украина тоже не окажется за бортом вакцинированного мира.

Новости недели: чем опасен новый штамм коронавируса

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