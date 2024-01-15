"Он — белорус, а я западенка": невероятная история семьи Ермоленко, победившей "русский мир" (видео)

Это история одной украинской семьи Ермоленко. Люди, которые переправляли людей с левого берега, доставляли на острова украинских военных, вывозили на лодках тех, на кого охотились российские ФСБшники. Они отдали все, что имели, чтобы жить в Херсоне.

Ермоленки не сняли украинский флаг — ни в оккупацию, ни когда их внука забрали в застенки. С семьей корреспондентка ТСН Наталья Нагорная познакомилась год назад и вот встретилась снова.

Их дом всегда легко найти, потому что на воротах — сине-желтый флаг, это правило их дома. Сейчас это дом, который им одолжили для проживания. После того, как их господу сначала разбивали снарядами, а затем затопила большая вода.

“Он белорус, а я западенка. Мне стыдно не говорить на украинском языке. Я родилась там, где родилась Леся Украинка. Стыдно подводить такую землячку. А Валентин Дмитриевич также в селе вырос за Голой Пристанью”, — говорит Елена Владимировна.

Родные в армии

Все их родные мужчины в армии: сын, внук, брат и двое племянников. Елена Владимировна рассказывает, что не видела сына пять лет — был на заработках в Польше. Только началась полномасштабная война, вернулся в Украину. Сейчас — штурмовик.

"Ну как, если дед с автоматом, внук с автоматом стоят, а он Польше? Потому мы отправили фотографии. Он бросился и в тот же день приехал, бросил работу", — рассказывает Елена Владимировна.

Семья Ермоленко / Фото: ТСН.ua

Как внук попал в плен

Внук супругов назван в честь деда Валентином Дмитриевичем. Во время оккупации Херсона ему было 18 лет, и приходилось выполнять опасные задачи. Когда оккупанты забрали его в застенку, наибольшее опасение семьи было — выдержит ли он пытки.

“Он прятал оружие вместе со всеми. Говорил, еще немного, и я бы не выдержал этих пыток, того, что со мной они делали. И, что хочу сказать, когда он пришел, я его не узнала. Буквально через трое суток он сполз, он почернел. И так у нас худой такой балирончик", — рассказывает Елена Владимировна.

Усыновленный капеллан

О еще одном подвиге семьи рассказывает отец Максим — он капеллан и во времена оккупации стал названным сыном Ермоленко. В самом начале полномасштабного вторжения он возглавлял группу территориальной обороны и его разыскивали оккупанты. Найти тех, кто предоставит убежище подпольщику в тотальной оккупации, было нелегко. Чтобы отец Максим мог передвигаться, Ермоленко буквально дали ему свою фамилию.

"Валентин, их внук, привез мне паспорт своего отца, где мы вырезали фотографию из моего паспорта, вклеили в паспорт его отца", — говорит Максим.

"Он жил у нас по документам сына нашего. Теперь у нас он, ну, как внебрачный сын. Затем его переправили в Николаев. Затем ребят, Игоря. Ну много ребят было, их переправляли. Кого на лодке, ну кого как получилось”, — рассказывает супруги.

Максим снова присоединился к терробороне Херсона. Больше всего он хотел вернуться домой — удалось в середине ноября 2022, после освобождения Херсонщины.

Семья Ермоленко / Фото: ТСН.ua

О тяжелой болезни

После нашей первой встречи опытный рыбак Валентин Дмитриевич еще много раз ходил на лодке по Днепру и вывозил гражданских и военных. Но пришло время, когда помощь нужна была ему.

“Два раза воспаление легких, потом еще ковид до этого добавился. Можете себе представить, когда он десять часов лежал под капельницами. Что мы перенесли. Транспорта нет, света нет, воды нет. Еще на Острове мы тогда были.

Это был февраль-март месяц, как мы его вычесали”, — говорит Елена Владимировна.

Флаг над водой

6 июня 2023 года в их обстрелянный дом пришла новая большая беда — к порогу начала подступать вода. Сначала они наотрез отказывались уезжать.

“Это 12 суток у нас дома, в наших комнатах был аквариум. Была вода и наша мебель, все… наши пожитки за 45 лет нашей совместной жизни, они все пришла в непригодность. Все утонуло, все намокло, все стало непригодным для пользования, для жизни. Песка почти до метра во дворе нагнало на плитку, там вывозили и двор ровняли”, — рассказывают супруги.

Когда их названный сын проплывал на лодке, он сразу узнал дом, где его приютили, и снова по сине-желтому флагу. Высота воды тогда была более четырех метров.

О предателях и ждунах

За свои подвиги в родном городе семья Ермоленко имеет только одну награду — от церкви.

“Нас награждали за подписью Эпифания, за заслуги, жертвенность и любовь к Украине. Дали медали такие красивые, значки, я не знаю, как оно правильно, и грамоту. И вот когда Дмитрич мой взял микрофон, думаю, что он сейчас говорит, и он выдал… Собрались мы все, говорили, благодарили людей. А потом Дмитрич говорит: спасибо даже тем, кто не поддерживал, особенно действия Украины, действия ВСУ. Кто знал, чем мы занимаемся, но и нас не выдали. Он и этих поблагодарил", – говорит Елена Владимировна.

Валентин Дмитриевич Ермоленко / Фото: ТСН.ua

Супруги рассказывают, боялись, что их "сдадут" свои же.

"Не боится, только глупый. Знаете, чужих очевидно, что нужно бояться. У нас же деревня. Знают, где дети, где что, где как. У нас были там любители "русского мира". "Деды воевали" и все такое. Но даже они не сдали, хотя знали", — рассказывает Валентин Дмитриевич.

О будущем

Они потеряли все имущество, но сохранили флаг, семью и совесть.

“Вы знаете, слава Богу, пожалуй, все-таки он нас немножко любит, что нам так повезло, что мы здесь находимся. Но когда в час-два ночи просыпаешься и думаешь: чужой дом, чужая кровать, все чужое, а что дальше? А что дальше? Как мы будем выживать? Мне говорят, и что вы переживаете, вот как будто будет еще лучше, чем было. Я понимаю, лучше будет у 30-летних, лучше будет у 40-летних, а поскольку нам уже за 65, под 70, то я уже не знаю, где мы будем. И будет у нас когда-нибудь своя хата, такая, как у нас была или не будет, я не уверена”, — рассказывает Елена Владимировна.

Елена Владимировна Ермоленко / Фото: ТСН.ua

Супруги говорят, что никуда уже от Херсона не уедут. Если придут россияне, возьмут автомат и отправятся защищать родную землю.

На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео Эта семья спасла жизнь многих! Потеряли все имущество, но сохранили совесть!

Напомним, в Херсоне в результате российских обстрелов повреждено уже около половины многоэтажек.

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